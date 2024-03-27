Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Kesal Ranking FIFA Timnas Vietnam Turun 10 Posisi Setelah Kalah 2 Kali dari Timnas Indonesia: Vietnam Terima Kabar Duka dari FIFA!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |08:24 WIB
Media Vietnam Kesal Ranking FIFA Timnas Vietnam Turun 10 Posisi Setelah Kalah 2 Kali dari Timnas Indonesia: Vietnam Terima Kabar Duka dari FIFA!
Marselino Ferdinan saat Timnas Indonesia menghadapi Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: PSSI)
A
A
A

KEKALAHAN telak 0-3 Timnas Vietnam dari Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia mendapat sorotan dari media setempat. Salah satu media Vietna, The Thao 247 membahas peringkat Timnas Vietnam yang merosot akibat kekalahan tersebut.

Selain itu, mereka juga prihatin dengan peluang Timnas Vietnam ke putaran ketiga. Dua kekalahan dari Timnas Indonesia membuat peluang The Golden Stars kian menipis.

"Kekalahan ini tidak hanya menyebabkan tim Vietnam hampir kehilangan hak menentukan nasib sendiri di 2 pertandingan tersisa, tetapi juga menyebabkan kami kehilangan banyak poin di ranking FIFA," tulis media tersebut.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan perhitungan situs Football Ranking, Timnas Vietnam dikurangi 14,66 poin sehingga turun ke peringkat 115. Ini sekaligus menjadi rekor posisi terendah timnas Vietnam dalam beberapa tahun terakhir.

"Akibat dari rendahnya peringkat ini akan sangat mempengaruhi situasi timnas Vietnam kedepannya di turnamen besar," lanjut mereka.

Halaman:
1 2
      
