Gareth Southgate Disarankan Jangan Terima Tawaran Latih Manchester United

LONDON - Gareth Southgate disarankan untuk tidak terima pinangan sebagai juru taktik Manchester United. Saran itu diungkapkan oleh mantan pemain Liverpool, Graeme Souness.

Pria asal Skotlandia itu tak asal memberi saran. Pasalnya, Timnas Inggris diklaim sedang dalam periode emas sehingga ini adalah waktunya Southgate untuk membuktikan diri dengan membawa The Three Lions berprestasi di Piala Eropa 2024.

Alasan lainnya, Southgate memiliki pengalaman yang minim untuk melatih sebuah klub. Tercatat, pelatih berusia 53 tahun itu hanya pernah memimpin satu klub saja yaitu Middlesbrough dan tidak berjalan begitu mulus.

“Ini adalah periode emas bagi sepak bola Inggris. Saya akan tetap bersama kelompok pemain ini jika saya menjadi Southgate,” kata Souness, dipetik dari Metro, Rabu (27/3/2024).

“Saya pikir mereka hanya bisa menjadi lebih baik mengingat kelompok umurnya. Manchester United adalah pekerjaan yang sangat besar, Gareth hanya punya satu kesempatan di manajemen klub dan itu tidak berjalan baik baginya,” lanjut pria kelahiran Ediburgh itu.

“Dia sangat beruntung mendapatkan pekerjaan itu, tapi sekarang dia berada dalam posisi yang bagus. Grup ini menjadi lebih baik dan lebih baik lagi dan belum mencapai puncaknya jadi saya akan menunggu saja,” sambung Souness.

Lebih lanjut, Souness mengatakan Southgate tidak cocok untuk melatih tim sekaliber Man United. Sebab, akan ada tekanan yang besar. Maka dari itu, pria berusia 70 tahun ini menyarankan agar menolak pinangan Setan Merah.