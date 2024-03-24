Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gareth Southgate Konfirmasi Harry Kane Balik ke Bayern Munich untuk Pemulihan Cedera

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |09:02 WIB
Gareth Southgate Konfirmasi Harry Kane Balik ke Bayern Munich untuk Pemulihan Cedera
Pelatih Timnas Inggris, Gareth Southgate (Foto: Reuters)
PELATIH Timnas Inggris, Gareth Southgate, memberikan kabar terkini terkait kondisi penyerang andalannya, Harry Kane. Sang pelatih mengatakan saat ini pemainnya itu balik ke klubnya untuk menjalani pemulihan cedera.

Dengan demikian, Kane juga dipastikan tidak tampil membela Timnas Inggris saat menghadapi Timnas Belgia pekan depan. Kedua tim dijadwalkan saling berhadapan pada Kamis 27 Maret 2024 dini hari WIB.

“Dia akan kembali, dia tidak akan fit untuk hari Selasa,” kata Southgate pada konferensi pers, dilansir dari laman Metro.uk.

Seperti diketahui, Harry Kane absen saat Timnas Inggris menghadapi Timnas Brasil di laga persahabatan. Bermain di Stadin Wembley, Minggu (24/3/2024) dini hari WIB, The Three Lions kalah dengan skor tipis 1-0.

Timnas Brasil menang berkat gol tunggal Endrick pada menit ke-80. Menariknya, gol tersebut membuat Endrick mencatatkan rekor sebagai pemain termuda yang mencetak gol untuk Timnas Brasil.

