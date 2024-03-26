Hasil Timnas Malaysia vs Timnas Oman di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Harimau Malaya Tumbang 0-2 di Bukit Jalil

Timnas Malaysia takluk 0-2 dari Timnas Oman di kandang sendiri (Foto: Twitter/@FAM_Malaysia)

SELANGOR - Hasil Timnas Malaysia vs Timnas Oman di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sudah diketahui. Laga di Stadion Nasional Bukit Jalil, Selangor, Selasa (26/3/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 0-2 bagi tim tamu.

Kedua gol Oman dihasilkan oleh Omar Al-Maliki (45+2') dan Mohammed Al-Ghafri (90+4'). Hasil ini menghambat Harimau Malaya untuk lolos ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Jalannya Pertandingan

Kedua tim bermain cukup sengit sejak menit awal. Baik Malaysia dan Oman saling jual beli serangan kendati masih berujung buntu.

Oman beberapa kali mengancam gawang Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia. Namun serangan yang dilancarkan tim polesan Jaroslav Silhavy itu masih belum berbuah hasil.

Hingga laga memasuki menit ke-35, belum ada gol yang tercipta. Kedua kesebelasan masih bermain sengit mencari gol keunggulannya.

Sampai akhirnya, Oman berhasil membuka keran golnya di penghujung babak pertama atau tepatnya pada menit 45+4 lewat titik putih yang dieksekusi Omar Al-Maliki. Alhasil, mereka unggul sementara dengan skor 1-0 di babak pertama atas Malaysia.

Usai turun minum, kedua kesebelasan tidak menurunkan tempo permainannya. Skuad Harimau Malaya masih terus mencari celah untuk cetak gol penyama kedudukan.