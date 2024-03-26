Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Malaysia vs Timnas Oman di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Harimau Malaya Tumbang 0-2 di Bukit Jalil

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |23:17 WIB
Hasil Timnas Malaysia vs Timnas Oman di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Harimau Malaya Tumbang 0-2 di Bukit Jalil
Timnas Malaysia takluk 0-2 dari Timnas Oman di kandang sendiri (Foto: Twitter/@FAM_Malaysia)
A
A
A

SELANGOR - Hasil Timnas Malaysia vs Timnas Oman di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sudah diketahui. Laga di Stadion Nasional Bukit Jalil, Selangor, Selasa (26/3/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 0-2 bagi tim tamu.

Kedua gol Oman dihasilkan oleh Omar Al-Maliki (45+2') dan Mohammed Al-Ghafri (90+4'). Hasil ini menghambat Harimau Malaya untuk lolos ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Timnas Malaysia vs Timnas Oman (Foto: Twitter/@FAM_Malaysia)

Jalannya Pertandingan

Kedua tim bermain cukup sengit sejak menit awal. Baik Malaysia dan Oman saling jual beli serangan kendati masih berujung buntu.

Oman beberapa kali mengancam gawang Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia. Namun serangan yang dilancarkan tim polesan Jaroslav Silhavy itu masih belum berbuah hasil.

Hingga laga memasuki menit ke-35, belum ada gol yang tercipta. Kedua kesebelasan masih bermain sengit mencari gol keunggulannya.

Sampai akhirnya, Oman berhasil membuka keran golnya di penghujung babak pertama atau tepatnya pada menit 45+4 lewat titik putih yang dieksekusi Omar Al-Maliki. Alhasil, mereka unggul sementara dengan skor 1-0 di babak pertama atas Malaysia.

Usai turun minum, kedua kesebelasan tidak menurunkan tempo permainannya. Skuad Harimau Malaya masih terus mencari celah untuk cetak gol penyama kedudukan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189977/shin_tae_yong_mengirim_pesan_kepada_awak_timnas_indonesia_yang_dipastikan_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-7Nx3_large.jpg
Sedih Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Harus Kerja Lebih Keras Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189925/shin_tae_yong_mengaku_ada_beberapa_pemain_timnas_indonesia_curhat_kepadanya_usai_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-ck9P_large.jpg
Pemain Curhat Usai Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Bisa Lolos jika Kita Masih Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189477/kevin_diks_kembali_mengenang_kegagalan_timnas_indonesia_melaju_ke_putaran_final_piala_dunia_2026-zmMI_large.jpg
Kevin Diks Kenang Kegagalan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026: Benar-Benar Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/06/49/1663409/tim-balap-sav-motorsport-tutup-mfos-2025-hendra-kamdani-fokus-tatap-2026-ili.webp
Tim Balap SAV Motorsport Tutup MFOS 2025, Hendra Kamdani Fokus Tatap 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2020/04/27/gary_neville.jpg
Gary Neville Sodorkan 3 Nama Pelatih Pengganti Ruben Amorim di MU, Ada Mantan Bos Chelsea
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement