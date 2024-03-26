Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Hari Ini: Timnas Malaysia vs Timnas Oman hingga Timnas Filipina vs Timnas Irak!

Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hari ini, Selasa 26 Maret 2024. Ada Timnas Malaysia vs Timnas Oman. (Foto: X/@FAM_Malaysia)

JADWAL Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hari ini, Selasa (26/3/2024) akan diulas Okezone. Hari ini akan digelar laga-laga lanjutan matchday keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Sebanyak 17 pertandingan digelar dan itu berarti melibatkan 34 negara. Salah satu laga yang menarik perhatian adalah pertandingan Timnas Malaysia vs Timnas Oman yang merupakan matchday keempat Grup D Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

(Timnas Oman menang 2-0 atas Timnas Malaysia di matchday ketiga Grup D Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia)

Laga ini krusial bagi kedua tim mengingat ketatnya persaingan di Grup D. Saat ini, Oman, Kirgistan dan Malaysia berturut-turut menempati posisi satu, dua dan tiga Grup D dengan raihan enam angka.

Setelah kalah 0-2 di markas Oman, skuad Harimau Malaya –julukan Timnas Malaysia– praktis membidik kemenangan saat bermain di kandang sendiri. Pelatih Timnas Malaysia, Kim Pan-gon, pun sudah mempersiapkan tim sebaik mungkin.

Sebelumnya pada pukul 18.00 WIB dilangsungkan matchday keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang mempertemukan Timnas Filipina vs Timnas Irak. Demi menjaga peluang lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, The Azkals –julukan Timnas Filipina– membidik kemenangan.

Sebab, dalam tiga laga awal, mereka baru mengemas satu angka. Di saat bersamaan, Irak dipastikan lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sekaligus menyegel tempat di putaran final Piala Asia 2027 jika memenangkan laga nanti malam.