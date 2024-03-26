Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Bantai Timnas Vietnam 3-0: Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen Jalani Debut Manis

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |21:48 WIB
Timnas Indonesia Bantai Timnas Vietnam 3-0: Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen Jalani Debut Manis
Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen mendapat pujian (Foto: PSSI)
HANOI - Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen jalani debut manis bersama Timnas Indonesia saat mengalahkan Timnas Vietnam 3-0 di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Keduanya berandil besar membawa Skuad Garuda meraih kemenangan.

Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan atas Vietnam dengan skor 3-0 pada lanjutan Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan tersebut dimainkan di markas Vietnam di Stadion Nasional My Dinh, Hanoi, Selasa (26/3/2024).

Thom Haye

Pada laga tersebut, Haye dan Ragnar dipercaya Shin Tae-yong untuk tampil sebagai starter. Laga ini juga sekaligus menjadi debut kedua pemain tersebut. Manisnya, dua pemain keturunan ini langsung menjalani debut ciamik bersama Timnas Indonesia.

Bagaimana tidak? Haye sukses menyumbang satu assist pada gol pertama yang dicetak lewat tandukan Jay Idzes di menit ke-9. Dalam laga ini, pemain SC Heerenveen itu tampil penuh. Lalu di sisi lain, gol ini juga menjadi gol perdana bek Venezia FC itu bersama Skuad Garuda.

Kemudian Ragnar berhasil menggandakan keunggulan Timnas Indonesia pada menit ke-23. Hebatnya, pemain Fortuna Sittard itu menjebol gawang Vietnam dengan melakukan penetrasi yang sangat baik. Namun, ia tidak bermain full karena harus diganti Ricky Kambuaya pada menit 90+4.

Sementara satu gol Timnas Indonesia lainnya dicetak oleh Ramadhan Sananta pada menit-menit akhir atau tepatnya 90+8. Pemain Persis Solo itu sukses memanfaatkan kemelut di depan gawang Vietnam.

Halaman:
1 2
      
