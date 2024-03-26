Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Warganet Puji Performa Jay Idzes dan Ragnar Oratmangoen Usai Cetak Gol Debut di Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam

Rio Eristiawan , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |21:24 WIB
Warganet Puji Performa Jay Idzes dan Ragnar Oratmangoen Usai Cetak Gol Debut di Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam
Performa Jay Idzes dipuji warganet usai laga Timnas Vietnam vs Timnas Indonesia (Foto: PSSI)
JAKARTA - Jay Idzes dan Ragnar Oratmangoen mendapatkan pujian dari netizen usai mencetak gol bagi Timnas Indonesia di laga kontra Timnas Vietnam pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebab, dua pemain keturunan Belanda itu sukses mencetak gol debutnya bersama Skuad Garuda.

Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan 3-0 atas Vietnam di laga keempat Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tersebut berlangsung di My Dinh National Stadium, Selasa (26/3/2024) malam WIB.

Jay Idzes

Skuad Garuda membuka keunggulannya melalui sundulan Idzes pada menit kesembilan, setelah menerima umpan tendangan sudut Thom Haye. Kemudian, Ragnar menggandakan keunggulan pada menit ke-23 usai tendangannya tak mampu dihalau kiper Vietnam, Filip Nguyen.

Meski sempat kesulitan untuk menembus rapatnya pertahan Vietnam, Indonesia mampu menambah keunggulan. Ramadhan Sananta berhasil membuat Filip Nguyen mengambil bola dari gawang pada menit ke-90+8.

Timnas Indonesia pun sukses menjaga asa untuk lolos ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab, tim besutan Shin Tae-yong itu menempati posisi kedua di klasemen sementara dengan tujuh poin.

Idzes dan Ragna mendapatkan pujian dari netizen Indonesia. Sebab, keduanya berhasil mencetak gol debut bersama Timnas Indonesia.

"Menyala bang jay & wak haji ragnar," tulis @shycat_shy.

