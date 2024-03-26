Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Sementara Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Matchday Keempat: Timnas Indonesia di Posisi 2, Irak Kukuh di Puncak

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |20:59 WIB
Klasemen Sementara Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Matchday Keempat: Timnas Indonesia di Posisi 2, Irak Kukuh di Puncak
Timnas Indonesia kuasai posisi kedua dengan nyaman usai menang 3-0 atas Vietnam. (Foto: PSSI)
A
A
A

KLASEMEN sementara Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di matchday keempat masih dikuasai oleh Tim Nasional (Timnas) Irak yang memimpin dengan total 12 poin. Sementara Timnas Indonesia juga semakin nyaman di posisi kedua dengan total 7 poin.

Baik Timnas Irak dan Timnas Indonesia sama-sama memetik kemenangan di matchday keempat Grup F yang baru saja berlangsung malam ini, Selasa (26/3/2024). Laga Filipina vs Irak menjadi yang pertama berakhir.

Laga tersebut digelar di markas Filipina, yakni di Stadion Rizal Memorial, Manila. Menariknya, Filipina yang bermain di hadapan pendukung sendiri justru tampil melempem.

Di babak ketiga saja Filipina sudah dibantai Irak dengan skor 0-3. Lalu Irak menambahkan dua gol lagi di babak kedua dan membuat tim berjuluk Singa Mesopotamia itu menang dengan skor 5-0.

Timnas Indonesia vs Vietnam

Tambahan tiga poin dari markas Filipina membuat Irak total mengoleksi 12 poin dari empat laga yang sudah dimainkan. Itu berarti Irak selalu memetik kemenangan di empat laga yang sudah mereka jalani.

12 poin yang dimiliki Irak lantas takkan membuat mereka terpental dari dua besar di Grup F. Karena alasan itulah Irak memastikan diri lolos ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Halaman:
1 2
      
