Klasemen Sementara Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Kelar Laga Timnas Filipina vs Timnas Irak: Timnas Indonesia Masih di Posisi 2!

KLASEMEN sementara Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia kelar laga Timnas Filipina vs Timnas Irak sudah diketahui. Hasil laga itu tidak berpengaruh pada posisi Timnas Indonesia di posisi dua.

Timnas Irak menang telak 5-0 atas Timnas Filipina pada laga di Stadion Rizal Memorial, Manila, Selasa (26/3/2024) malam WIB. Tiga poin itu memastikan The Lions of Mesopotamia lolos ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Sebab, anak asuh Jesus Casas kini mengumpulkan 12 poin hasil dari empat kemenangan beruntun. Nilai itu tidak akan terkejar oleh Timnas Vietnam yang hingga berita ini diturunkan, masih mengoleksi tiga poin.

Sementara itu, Filipina dipastikan tidak akan lanjut ke putaran ketiga. Sebab, The Azkals baru meraup satu poin dari empat laga yang sudah dimainkan!