HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pratama Arhan Masih Tak Terlihat di Hanoi, Absen Bela Timnas Indonesia vs Vietnam?

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |14:34 WIB
Pratama Arhan Masih Tak Terlihat di Hanoi, Absen Bela Timnas Indonesia vs Vietnam?
Pemain Timnas Indonesia, Pratama Arhan. (Foto: PSSI)
A
A
A

HANOI – Fullback kiri Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Pratama Arhan belum terlihat di sesi latihan skuad Garuda yang digelar di Hanoi, Vietnam. Ketua Badan Tim Nasional Indonesia, Sumardji, pun mengonfirmasi Pratama Arhan belum hadir, bahkan ia tak tahu bagaimana kondisi pemain Suwon FC tersebut.

Seperti yang diketahui, skuad Garuda saat ini berada di Hanoi untuk persiapan melawan Vietnam di matchday keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, pada Selasa (26/3/2024) pukul 19.00 WIB. Pratama pun sejak awal belum hadir karena beredar kabar ia terkena Demam Berdarah (DBD).

Kini kabar terbarunya Sumardji pun belum tahu bagaimana kondisi terakhir Pratama. Karena laga melawan Vietnam akan segera dimainkan nanti malam, maka ada kemungkinan Pratama Arhan bakal absen dalam laga yang dihelat di Stadion My Dinh, Hanoi, nanti.

Sebelumnya, Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam 1-0 pada laga ketiga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Kamis, 21 Maret 2024 lalu di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta. Kini gentian, giliran Jay Idzes dan kolega yang bertandang ke My Dinh National Stadium, Hanoi.

Pratama Arhan bersama Philippe Troussier

Sayangnya, lima pemain Tim Merah-Putih dalam kondisi yang kurang bugar jelang laga tersebut karena menderita sakit. Bahkan, Marc Klok, Nadeo Argawinata dan Sandy Walsh dipastikan tak berangkat ke Vietnam. Sebagai catatan, selain sakit, Walsh memang mendapat akumulasi kartu.

Namun, Rafael Struick, Ivar Jenner dan Muhammad Riyandi, tetap terbang ke Vietnam karena kondisinya telah membaik meski mereka belum bisa dipastikan tampil melawan The Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam. Akan tetapi, Pratama Arhan ternyata juga belum kelihatan batang hidungnya di Hanoi.

Dalam laporan media Vietnam, Soha, yang dilansir pada Selasa (26/3/2024), dalam sesi latihan sore pada Senin, 25 Maret 2024, hanya 22 dari 25 pemain Indonesia yang tampil di lapangan latihan. Struick datang terlambat sehingga tak ikut berlatih.

Halaman:
1 2
      
