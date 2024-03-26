Jose Mourinho Siap Melatih di Mana pun Tahun Ini, Liverpool?

Jose Mourinho siap kembali melatih di mana pun (Foto: Instagram/@josemourinho)

PORTIMAO - Jose Mourinho mengaku siap kembali ke kursi pelatih usai dipecat AS Roma pada Januari 2024. Ia bahkan tidak menutup kemungkinan untuk melatih klub di tanah kelahirannya Portugal.

The Special One dipecat Roma pada awal tahun ini setelah serangkaian hasil buruk. Ini menambah panjang daftar kegagalan Mourinho saat menangani klub dan diberhentikan di tengah jalan.

Hingga Maret 2024, Mourinho masih belum direkrut tim lain untuk menjadi pelatih. Padahal, ada sejumlah klub yang sudah berganti nakhoda.

Mourinho mengaku ingin kembali menjadi pelatih pada musim panas 2024. Ia meminta para penggemarnya tidak khawatir karena sang idola akan comeback pada musim panas.

"Saat ini, tidak ada berita apa pun. Saya tidak punya klub. Saya bebas tetapi ingin bekerja," papar Mourinho di sela-sela MotoGP Portugal 2024, dikutip dari Daily Sports, Selasa (26/3/2024).

"Jangan khawatir, musim panas ini saya ingin kembali bekerja. Sepakbola adalah hidup saya. Saya bisa melatih di mana saja, jangan khawatir," tukas pria asal Portugal itu.