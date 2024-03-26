Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jose Mourinho Siap Melatih di Mana pun Tahun Ini, Liverpool?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |00:01 WIB
Jose Mourinho Siap Melatih di Mana pun Tahun Ini, Liverpool?
Jose Mourinho siap kembali melatih di mana pun (Foto: Instagram/@josemourinho)
A
A
A

PORTIMAO - Jose Mourinho mengaku siap kembali ke kursi pelatih usai dipecat AS Roma pada Januari 2024. Ia bahkan tidak menutup kemungkinan untuk melatih klub di tanah kelahirannya Portugal.

The Special One dipecat Roma pada awal tahun ini setelah serangkaian hasil buruk. Ini menambah panjang daftar kegagalan Mourinho saat menangani klub dan diberhentikan di tengah jalan.

Jose Mourinho tiga kali juara Liga Inggris (Foto: Premier League)

Hingga Maret 2024, Mourinho masih belum direkrut tim lain untuk menjadi pelatih. Padahal, ada sejumlah klub yang sudah berganti nakhoda.

Mourinho mengaku ingin kembali menjadi pelatih pada musim panas 2024. Ia meminta para penggemarnya tidak khawatir karena sang idola akan comeback pada musim panas.

"Saat ini, tidak ada berita apa pun. Saya tidak punya klub. Saya bebas tetapi ingin bekerja," papar Mourinho di sela-sela MotoGP Portugal 2024, dikutip dari Daily Sports, Selasa (26/3/2024).

"Jangan khawatir, musim panas ini saya ingin kembali bekerja. Sepakbola adalah hidup saya. Saya bisa melatih di mana saja, jangan khawatir," tukas pria asal Portugal itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193717/mantan_pelatih_kiper_timnas_indonesia_sjoerd_woudenberg_resmi_bergabung_dengan_az_alkmaar-YCad_large.jpg
Mantan Pelatih Kiper Timnas Indonesia Sjoerd Woudenberg Gabung AZ Alkmaar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193162/karier_ivar_jenner_di_fc_utrecht_disebut_sudah_tamat-ijhy_large.jpg
Karier Ivar Jenner di FC Utrecht Sudah Tamat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193271/mees_hilgers-LhHe_large.jpg
Mees Hilgers Resmi Gabung Agensi Baru, Langkah Besar Menuju Pintu Keluar FC Twente?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193258/pierre_emerick_aubameyang-iGl7_large.jpg
Kisah Pilu Pierre-Emerick Aubameyang: Dilarang Bela Negara Usai Pemerintah Gabon Bubarkan Tim Nasional
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/05/11/1662839/hasil-lengkap-liga-inggris-liverpool-gagal-menang-man-city-ditahan-chelsea-ctf.webp
Hasil Lengkap Liga Inggris: Liverpool Gagal Menang, Man City Ditahan Chelsea
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/05/darren_flecther.jpg
5 Kandidat Kuat Pengganti Ruben Amorim di MU, Ada Legenda Kesayangan Publik Old Trafford
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement