Toni Kroos Girang Real Madrid Bakal Kedatangan Kylian Mbappe: Kami Ingin Pemain Terbaik

Toni Kroos dan Kylian Mbappe berpotensi menjadi rekan satu tim musim depan (Foto: Reuters/Benoit Tessier)

LYON - Toni Kroos merasa senang mengetahui Kylian Mbappe segera merapat ke Real Madrid. Ia mengatakan, pesepakbola Timnas Prancis itu merupakan salah satu pemain sepak bola terbaik saat ini.

Sebagaimana diketahui, Mbappe hampir dipastikan bergabung dengan Real Madrid pada bursa transfer musim panas 2024. Pemain berpaspor Prancis itu kabarnya akan meninggalkan Paris Saint-Germain (PSG) akhir musim ini.

Meski begitu, Mbappe sendiri baru-baru ini menyatakan belum membuat keputusan soal masa depannya. Namun, ia memastikan akan membuat keputusan untuk kelanjutan kariernya sebelum Piala Eropa 2024 yang berlangsung pada Juni–Juli mendatang.

Mengenai potensi Mbappe bergabung dengan skuad, Kroos bersemangat. Gelandang asal Jerman itu mengatakan tidak bisa memastikan kabar bergabungnya pemain berusia 25 tahun itu. Namun, ia senang andai kabar tersebut benar adanya.

“Jika dia (Kylian Mbappe) tidak tahu, bagaimana saya bisa tahu?” kata Kroos dilansir dari Diario AS, Selasa (26/3/2024).