Bertahan di PSG atau Pindah ke Real Madrid, Kylian Mbappe Bakal Umumkan Masa Depannya Sebelum Euro 2024

DECINES – Masa depan megabintang Paris Saint-Germain (PSG), Kylian Mbappe dipastikan akan segera diketahui sebelum Euro 2024. Sebab Mbappe sendiri yang mengatakan bahwa masa depannya akan segera diketahui sebelum turnamen Piala Eropa 2024 dimulai, apakah itu bertahan di PSG atau justru pindah ke Real Madrid seperti rumor yang beredar.

Sampai saat ini, Mbappe sangat santer dilaporkan tidak akan memperpanjang kontraknya bersama PSG, yang berakhir pada akhir musim 2023-2024 ini. Jika benar terjadi, maka pemain berusia 25 tahun itu akan berstatus bebas transfer.

BACA JUGA: Barcelona Takkan Iri jika Real Madrid Dapat Kylian Mbappe

Di tengah situasinya itu, Mbappe juga dikaitkan dengan Real Madrid. Bahkan ada beberapa media yang menyebut kalau eks pemain AS Monaco ini hampir pasti gabung dengan tim berjuluk Los Blancos tersebut pada bursa transfer musim panas 2024 nanti.

Kendati demikian, itu semua masih sebatas rumor semata. Nyatanya, Mbappe sendiri mengungkapkan bahwa saat ini belum menentukan masa depannya di PSG.

Menurut Mbappe, waktu yang tepat untuk pengumuman tersebut adalah sebelum gelaran Piala Eropa 2024.

“Saya masih belum mengumumkan apapun mengenai masa depan saya karena saya belum mengumumkan apa pun. Saya selalu mengatakan bahwa ketika saya memiliki sesuatu untuk diumumkan, saya akan melakukannya sebagai seorang laki-laki,” kata Mbappe, dilansir dari Reuters, Sabtu (23/3/2024).

“Saya pikir masa depan saya akan terselesaikan sebelum Euro, ya,” ungkapnya.