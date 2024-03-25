3 Tanda Ole Romeny Segera Perkuat Timnas Indonesia Terbongkar Diunggahan Terbaru sang Penyerang?

SEBANYAK 3 tanda Ole Romeny segera memperkuat Timnas Indonesia terbongkar diunggahan terbaru penyerang 23 tahun tersebut? Banyak pencinta sepakbola Tanah Air berharap PSSI mendekati penyerang, yang mana sang nenek lahir di Medan, Sumatera Utara tersebut.

Tak heran fans sepakbola Indonesia mendorong PSSI agar membujuk Ole Romeny bersedia dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Penyerang FC Utrecht ini masuk kategori jempolan.

(Ole Romeny saat ini berstatus penyerang FC Utrecht. (Foto: Instagram/@oleromeny)

Benar, Ole Romeny baru mengemas satu gol di Liga 1 Belanda 2023-2024. Namun, ketika mendapatkan menit tampil yang banyak bersama FC Emmen, Ole Romeny sanggup mengemas 11 gol di Liga 1 Belanda 2022-2023.

Banyak yang berharap, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dapat bersalaman dengan Ole Romeny pada FIFA Matchday Maret 2024. Namun, hingga FIFA Matchday Maret 2024 segera berakhir, belum ada tanda-tanda kejadian di atas terealisasi.

Meski begitu, Ole Romeny baru saja mengunggah foto di stories Instagram-nya, @oleromeny. Unggahan foto ini menarik perhatian banyak netizen Tanah Air.

Salah satunya dari akun @ufoundhouse. Akun ini mengatakan ada dua tanda Ole Romeny segera memperkuat Timnas Indonesia berdasarkan foto yang diunggah.