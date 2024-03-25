Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Pertemuan Terakhir, Timnas Indonesia Rebut 38,63 Poin Ranking FIFA Milik Timnas Vietnam!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |12:25 WIB
2 Pertemuan Terakhir, Timnas Indonesia Rebut 38,63 Poin Ranking FIFA Milik Timnas Vietnam!
Timnas Indonesia rebut banyak poin ranking FIFA milik Timnas Vietnam. (Foto: PSSI)
A
A
A

DALAM 2 pertemuan terakhir, Timnas Indonesia merebut 38,63 poin ranking FIFA milik Timnas Vietnam. Akibatnya, ranking FIFA Timnas Vietnam terus merosot, dari yang pada Januari 2024 menempati peringkat 94 dunia, kini menduduki posisi 112 dunia!

Timnas Vietnam rutin menghadapi Timnas Indonesia dalam tiga bulan terakhir. Pertemuan pertama tersaji di matchday kedua Grup D Piala Asia 2023.

Asnawi Mangkualam cetak gol kemenangan Timnas Indonesia atas Vietnam di Piala Asia 2023

(Asnawi Mangkualam cetak gol kemenangan Timnas Indonesia atas Vietnam di Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

Hasilnya, Timnas Indonesia menang 1-0 atas Timnas Vietnam. Gol tunggal kemenangan Timnas Indonesia diciptakan Asnawi Mangkualam lewat titik putih.

Kemenangan ini membuat Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 23,36 poin di ranking FIFA. Hasil itu membuat ranking FIFA Timnas Indonesia naik empat anak tangga di ranking FIFA Februari 2024, yakni dari posisi 146 ke 142 dunia. Di saat bersamaan, Timnas Vietnam kehilangan 23,36 poin di ranking FIFA akibat kekalahan tersebut.

Selanjutnya pada Kamis, 21 Maret 2024, Timnas Indonesia kembali bersua Timnas Vietnam, kali ini di matchday ketiga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah melalui 90 menit pertandingan, Timnas Indonesia menang 1-0 atas Timnas Vietnam.

Gol tunggal kemenangan Timnas Indonesia diciptakan Egy Maulana Vikri pada menit 52. Kemenangan ini membuat skuad Garuda mendapatkan tambahan 15,37 poin di ranking FIFA.

