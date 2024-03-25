Optimisme Shin Tae-yong di Konferensi Pers Jelang Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam: Akhiri Kutukan 20 Tahun di Stadion My Dinh!

Shin Tae-yong yakin Timnas Indonesia menang atas Timnas Vietnam di Hanoi. (Foto: YouTube/Timnas Indonesia)

OPTIMISME Shin Tae-yong di konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di matchday keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Stadion My Dinh, Selasa 26 Maret 2024 akan diulas Okezone.

Shin Tae-yong terang-terangan yakin membawa Timnas Indonesia menang atas Timnas Vietnam di Stadion My Dinh. Ia meyakini Timnas Indonesia akan mengakhiri paceklik kemenangan di Stadion My Dinh yang berlangsung dalam 20 tahun terakhir.

(Stadion My Dinh, venue yang sulit ditaklukkan Timnas Indonesia. (Foto: @VNSportnews)

Terakhir kali Timnas Indonesia menang atas Timnas Vietnam di Stadion My Dinh pada 11 Desember 2004, atau tepatnya di matchday ketiga Grup A Piala AFF 2004. Saat itu, Timnas Indonesia racikan Peter Withe menang 3-0 lewat gol-gol Mauly Lessy, Boaz Solossa dan Ilham Jayakesuma.

Dalam lawatan terakhir Timnas Indonesia ke Stadion My Dinh, tepatnya di leg II semifinal Piala AFF 2022, skuad Garuda tumbang 0-2. Saat itu, dua gol Timnas Vietnam diciptakan Nguyen Tien Linh.

“Kami telah bersiap menampilkan perform terbaik. Laga ini mungkin sulit, tapi saya Indonesia bisa menang di kandang Vietnam,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi jelang laga, Okezone mengutip dari The Thao 247, Senin (25/3/2024).

“Kami kalah dari Timnas Vietnam setahun lalu. Saat itu, pemain kami masih muda dan belum berpengalaman. Namun, sekarang situasinya berbeda. Statistik bisa berubah. Kami belum pernah menang di My Dinh dalam 20 tahun terakhir. Saya rasa kali ini Timnas Indonesia bisa mengubah sejarah,” lanjut Shin Tae-yong.