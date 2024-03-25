Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Isyaratkan Kembali Melatih, Jose Mourinho: Hidup Saya Adalah Sepak Bola

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |01:16 WIB
Isyaratkan Kembali Melatih, Jose Mourinho: Hidup Saya Adalah Sepak Bola
Jose Mourinho saat masih menjabat sebagai lelatih AS Roma (Foto: Reuters)
PORTIMAO – Pelatih kawakan asal Portugal, Jose Mourinho mengaku ingin melatih tim sepak bola lagi. Mantan pelatih AS Roma itu mengatakan berhasrat meramu taktik lagi jika diberikan kesempatan pada bursa transfer musim panas 2024.

Jose Mourinho saat ini sedang dalam masa menganggur setelah didepak AS Roma pada Januari 2024 silam. Pelatih berusia 61 tahun itu diberhentikan menyusul performa kurang apik dari I Giallorossi -julukan AS Roma.

Dua bulan menganggur, The Special One -julukan Jose Mourinho- mengaku rindu dengan lapangan hijau. Namun demikian, Mourinho mengaku belum ada tawaran masuk dari klub maupun tim nasional.

“Tidak ada berita. Saya tidak punya klub, saya bebas. Tapi saya ingin bekerja, di musim panas saya ingin bekerja,” kata Mourinho dilansir dari Goal Internasional, Minggu (24/3/2024).

Mourinho menegaskan tidak akan menolak jikada tawaran masuk untuk melatih tim sepak bola. Pelatih yang pernah membawa FC Porto juara Liga Champions itu mengaku hidupnya tidak bisa lepas dari sepak bola.

“Jangan pernah mengatakan tidak, terutama dalam sepak bola. Hidup saya adalah sepak bola. Saya bisa berlatih di mana saja dan saya tidak punya masalah,” tutur Mourinho.

