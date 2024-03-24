Jay Idzes Takjub dengan Atmosfer Gila SUGBK dan Kompaknya Suporter Timnas Indonesia

JAY Idzes takjub dengan atmosfer gila SUGBK dan kompaknya suporter Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan Jay Idzes usai debut manis membela Timnas Indonesia di laga kontra Timnas Vietnam dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Ya, Jay Idzes yang resmi dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia (WNI) pada 28 Desember 2023 akhirnya menjalani debut membela Timnas Indonesia. Debut itu terjadi saat skuad Garuda melawan Vietnam di matchday ketiga putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Dalam laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Kamis 21 Maret 2024 malam WIB itu, Jay Idzes dimainkan Shin Tae-yong sejak awal laga. Perannya pun tak tergantikan hingga skuad Garuda sukses menang dengan skor 1-0.

Pasalnya, Jay Idzes memang bekerja begitu ciamik dalam momen debutnya itu. Dia bisa dengan solid dan begitu tenang menjaga lini pertahanan Timnas Indonesia hingga tak bisa dibobol sekalipun oleh pemain Vietnam.

Usai menjalani debut, Jay Idzes sendiri mengaku takjub dengan atmosfer gila SUGBK. Dia juga terpukau dengan kekompakan suporter Timnas Indonesia yang hadir langsung di stadion.