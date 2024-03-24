Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lucas Hernandez Beberkan Penyebab Timnas Prancis Tak Berdaya hingga Kalah 0-2 dari Jerman

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |15:08 WIB
Lucas Hernandez Beberkan Penyebab Timnas Prancis Tak Berdaya hingga Kalah 0-2 dari Jerman
Lucas Hernandez (kiri) saat mengawal Joshua Kimmich di laga Timnas Prancis vs Timnas Jerman. (Foto: Reuters)
A
A
A

DECINES – Tim Nasional (Timnas) Prancis secara mengejutkan kalah 0-2 dari Jerman di laga uji coba internasional yang berlangsung di Stadion Groupama, Decines, Prancis, pada Minggu (24/3/2024) dini hari WIB. Menurut penggawa Timnas Prancis, Lucas Fernandez, timnya kalah lantaran kaget dengan gol cepat Prancis.

Ya, terjadi gol cepat dalam pertandingan bertajuk big match tersebut. Gol yang dicetak Florian Wirtz tepatnya tercipta ketika laga baru berjalan 7 detik!

Semuanya berawal ketika laga baru kick off, Toni Kroos lantas memberikan umpan terukur kepada Wirtz. Usai menerima bola, pemain Bayer Leverkusen itu lantas membawa sebentar bolanya sebelum melepaskan tendangan kencang ke arah gawang Prancis.

Kiper Timnas Prancis, Brice Samba tak dapat berkutik lantaran kaget Wirtz melepaskan tendangan kencang. Ternyata gol cepat Jerman itu mempengaruhi mental para pemain Les Bleus –julukan Timnas Prancis.

Timnas Prancis vs Timnas Jerman

Ya, Lucas Hernandez mengungkapkan kalau gol cepat Wirtz sangat memberi dampak pada para pemain Les Bleus. Pemain berusia 28 tahun itu berharap hasil ini dijadikan bahan evaluasi berharga untuk menatap laga-laga yang akan mereka mainkan selanjutnya.

“Kami tidak (bermain) bagus. Kami tidak memulai pertandingan dengan baik dengan gol ini di detik ke-7, ketika Anda kebobolan gol begitu cepat, Anda harus memulai dari awal,” ucap Hernandez, melansir dari laman resmi Timnas Prancis, Minggu (24/3/2024).

Halaman:
1 2
      
