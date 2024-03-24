Kecewa Timnas Prancis Kalah 0-2, Didier Deschamps: Jerman Bermain Lebih Baik

DECINES – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Prancis, Didier Deschamps kecewa timnya bermain buruk saat menghadapi Jerman di laga uji coba internasional pada Minggu (24/3/2024) dini hari WIB. Deschamps bahkan menilai Prancis memang layak kalah 0-2 dari Jerman karena tim asuhan Julian Nagelsmann tersebut dianggapnya bermain lebih baik.

Les Bleus -julukan Timnas Prancis- menelan kekalahan 0-2 saat menjamu Jerman di Stadion Groupama, Decines, Prancis. Dua gol yang bersarang ke gawang Brice Samba itu dicetak lewat gol cepat Florian Wirtz pada detik ke-7 dan Kai Havertz pada menit ke-49.

Usai laga, Deschamps benar-benar tidak puas dengan performa anak asuhnya. Dia sadar kalau Jerman sempat mengalami periode sulit.

Namun kali ini, tim berjuluk Der Panzer itu benar-benar tampil ciamik di bawah komando Julian Nagelsmann dengan dihuni para pemain bertalenta dan memiliki kolektif permainan yang bagus.

“Kami tidak berada di sana, itu jelas, sehubungan dengan apa yang dibutuhkan oleh pertandingan tingkat tinggi saat ini dan apa yang ditawarkan Jerman,” kata Deschamps, dilansir dari situs resmi Timnas Prancis, Minggu (24/3/2024).

“Kami tidak memiliki semua bahan melawan tim yang memiliki kualitas dan pemain yang bermain di klub terbaik,” tambahnya.