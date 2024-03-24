Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Jerman Permalukan Prancis 2-0, Toni Kroos: Kemenangan Penting Jelang Euro 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |10:08 WIB
Timnas Jerman Permalukan Prancis 2-0, Toni Kroos: Kemenangan Penting Jelang Euro 2024
Aksi Toni Kroos di laga Timnas Prancis vs Timnas Jerman. (Foto: Reuters)
A
A
A

DECINES – Kembalinya Toni Kroos bermain di Tim Nasional (Timnas) Jerman berakhir dengan manis. Sebab Kroos berhasil membantu Jerman menang, bahkan melawan tim sekelas Prancis di laga uji coba yang berlangsung pada Minggu (24/3/2024) dini hari WIB.

Ya, tepatnya Jerman menang 2-0 atas Les Bleus –julukan Timnas Prancis– di Stadion Groupama, Decines, Prancis. Gol kemenangan Jerman dicetak lewat gol cepat Florian Wirtz yang hanya sekitar 10 detik dan Kai Havertz pada menit ke-49.

Kroos bermain selama 90 menit, tapi ditarik jelang laga berakhir untuk memberikan menit bermain kepada Waldemar Anton. Selama 90 menit, gelandang Real Madrid itu memperlihatkan kelasnya.

Kroos berperan penting dalam kemenangan Jerman atas Prancis tersebut. Bahkan gol pertama Prancis yang dicetak Wirtz berawal dari umpan Kroos.

Timnas Prancis vs Timnas Jerman

Menariknya, Kroos mengaku sudah berlatih untuk bisa menciptakan gol cepat seperti yang terjadi di laga Prancis vs Jerman tersebut. Berkat latihan yang matang, gol cepat Wirtz pun tercipta.

“Semua berjalan dengan baik hari ini. Banyak yang telah berubah, jadi pertanyaannya adalah apakah bisa menghasilkan gol secepat itu. Kami menjalani minggu latihan yang bagus dan mampu membawanya ke dalam permainan. Kami bisa sangat puas hari ini,” ucap Kroos, dikutip dari laman resmi Timnas Jerman, Minggu (24/3/2024).

