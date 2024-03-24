Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Prancis vs Timnas Jerman di Laga Persahabatan: Der Panzer Menang Meyakinkan 2-0

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |05:29 WIB
Hasil Timnas Prancis vs Timnas Jerman di Laga Persahabatan: Der Panzer Menang Meyakinkan 2-0
Timnas Jerman menang 2-0 atas Timnas Prancis di laga uji coba (Foto: Reuters)
A
A
A

LYON - Timnas Jerman mengalahkan Timnas Prancis di laga persahabatan. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Grupama, Minggu (24/3/2024) dini hari WIB.

Der Panzer menang meyakinkan 2-0 pada laga kali ini. Florian Wiertz dan Kai Havertz masing-masing mencetak satu gol untuk Timnas Jerman.

Jalannya Pertandingan

Babak pertama

Timnas Jerman langsung memimpin atas Timnas Prancis di awla pertandingan. Der Panzer unggul cepat berkati gol Florian Wiertz pada detik ketujuh.

Uniknya, assist datang dari Toni Kroos yang kembali ke kancah internasional di laga ini. Kylian Mbappe kemudian mengancam dua kali pada menit ke-20 dan ke-22. Pertama lewat akselerasi ke kotak penalti tetapi sontekannya masih bisa ditahan Marc Andre Ter Stegen.

Kedua, ia melepas tembakan setengah voli deras yang masih meleset. Namun, kedua tim masuk ke jeda babak dengan keunggulan 1-0 untuk Timnas Jerman.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193162/karier_ivar_jenner_di_fc_utrecht_disebut_sudah_tamat-ijhy_large.jpg
Karier Ivar Jenner di FC Utrecht Sudah Tamat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193271/mees_hilgers-LhHe_large.jpg
Mees Hilgers Resmi Gabung Agensi Baru, Langkah Besar Menuju Pintu Keluar FC Twente?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193258/pierre_emerick_aubameyang-iGl7_large.jpg
Kisah Pilu Pierre-Emerick Aubameyang: Dilarang Bela Negara Usai Pemerintah Gabon Bubarkan Tim Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193111/eks_pemain_timnas_indonesia_memilih_pensiun_di_usia_28_tahun-jTYX_large.jpg
Eks Timnas Indonesia Pilih Pensiun di Usia 28 Tahun
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2026/01/02/11/1662225/espanyol-tantang-barcelona-di-laliga-202526-ini-jadwal-dan-link-tayangnya-di-vision-jyn.jpg
Espanyol Tantang Barcelona di LaLiga 2025/26, Ini Jadwal dan Link Tayangnya di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/04/jay_idzes.jpg
Pelatih Sassuolo Pasang Alarm! Jay Idzes Dkk Diminta Waspada Senjata Rahasia Parma
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement