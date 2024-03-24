Hasil Timnas Prancis vs Timnas Jerman di Laga Persahabatan: Der Panzer Menang Meyakinkan 2-0

LYON - Timnas Jerman mengalahkan Timnas Prancis di laga persahabatan. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Grupama, Minggu (24/3/2024) dini hari WIB.

Der Panzer menang meyakinkan 2-0 pada laga kali ini. Florian Wiertz dan Kai Havertz masing-masing mencetak satu gol untuk Timnas Jerman.

Jalannya Pertandingan

Babak pertama

Timnas Jerman langsung memimpin atas Timnas Prancis di awla pertandingan. Der Panzer unggul cepat berkati gol Florian Wiertz pada detik ketujuh.

Uniknya, assist datang dari Toni Kroos yang kembali ke kancah internasional di laga ini. Kylian Mbappe kemudian mengancam dua kali pada menit ke-20 dan ke-22. Pertama lewat akselerasi ke kotak penalti tetapi sontekannya masih bisa ditahan Marc Andre Ter Stegen.

Kedua, ia melepas tembakan setengah voli deras yang masih meleset. Namun, kedua tim masuk ke jeda babak dengan keunggulan 1-0 untuk Timnas Jerman.