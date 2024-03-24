Skuad Garuda Siap Hadapi Vietnam di Kandang Lawan, Saksikan Live Streaming di Vision+ !

Saksikan perjuangan Timnas Indonesia main di kandang Vietnam secara streaming di Vision+. (Foto: MNC Media)

JAKARTA – Tim Nasional Indonesia bersiap untuk menghadapi Vietnam pada pertandingan lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup F di Stadion My Dinh, Hanoi, Vietnam, pada Selasa (26/3) mendatang. Pertandingan ini menjadi krusial bagi kedua tim dalam perebutan posisi puncak klasemen.

Indonesia saat ini berada di peringkat kedua klasemen dengan perolehan 4 poin.

Hasil laga Indonesia vs Vietnam di Gelora Bung Karno membawa angin positif untuk laga Indonesia melawan Vietnam di Hanoi selanjutnya. Pasalnya, skuad garuda berhasil menumbangkan Vietnam dengan skor 1-0.

Meskipun bertandang ke kandang lawan, Timnas Indonesia tidak akan kehilangan dukungan dari para suporternya.

Pertandingan Indonesia vs Vietnam dapat disaksikan secara langsung di televisi melalui RCTI dan streaming di Vision+ channel Soccer Channel pada Selasa, 26 Maret 2024. Saksikan perjuangan Timnas Indonesia untuk meraih kemenangan dan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional!

