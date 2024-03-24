Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Skuad Garuda Siap Hadapi Vietnam di Kandang Lawan, Saksikan Live Streaming di Vision+ !

MNC Media , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |13:39 WIB
Skuad Garuda Siap Hadapi Vietnam di Kandang Lawan, Saksikan Live Streaming di Vision+ !
Saksikan perjuangan Timnas Indonesia main di kandang Vietnam secara streaming di Vision+. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Tim Nasional Indonesia bersiap untuk menghadapi Vietnam pada pertandingan lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup F di Stadion My Dinh, Hanoi, Vietnam, pada Selasa (26/3) mendatang. Pertandingan ini menjadi krusial bagi kedua tim dalam perebutan posisi puncak klasemen.

Indonesia saat ini berada di peringkat kedua klasemen dengan perolehan 4 poin.

Hasil laga Indonesia vs Vietnam di Gelora Bung Karno membawa angin positif untuk laga Indonesia melawan Vietnam di Hanoi selanjutnya. Pasalnya, skuad garuda berhasil menumbangkan Vietnam dengan skor 1-0.

Meskipun bertandang ke kandang lawan, Timnas Indonesia tidak akan kehilangan dukungan dari para suporternya.

Timnas Indonesia vs Vietnam

Pertandingan Indonesia vs Vietnam dapat disaksikan secara langsung di televisi melalui RCTI dan streaming di Vision+ channel Soccer Channel pada Selasa, 26 Maret 2024. Saksikan perjuangan Timnas Indonesia untuk meraih kemenangan dan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional!

Bagi para penggemar olahraga, selain pertandingan Piala Dunia, Anda juga bisa menyaksikan berbagai pertandingan olahraga kelas dunia lain di Vision+, tempat nonton bola sepanjang tahun.

Halaman:
1 2
      
