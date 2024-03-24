Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

6 Negara yang Disalip Timnas Indonesia di Ranking FIFA April 2024 jika Menang atas Timnas Vietnam di Hanoi, Nomor 1 Korban CR7!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |09:45 WIB
6 Negara yang Disalip Timnas Indonesia di Ranking FIFA April 2024 jika Menang atas Timnas Vietnam di Hanoi, Nomor 1 Korban CR7!
Beriktu 6 negara yang disalip Timnas Indonesia di ranking FIFA April 2024 jika Timnas Vietnam menang di Hanoi. (Foto: REUTERS/Pedro Nunes)
A
A
A

SEBANYAK 6 negara yang disalip Timnas Indonesia di ranking FIFA April 2024 jika menang atas Timnas Vietnam di Hanoi akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan melakoni tandang ke markas Timnas Vietnam di matchday keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 26 Maret 2024 malam WIB.

Sebelumnya, Timnas Indonesia menang 1-0 atas Timnas Vietnam di matchday ketiga Grup F pada Kamis, 21 Maret 2024 malam WIB. Kemenangan itu membuat skuad Garuda naik tiga posisi di ranking FIFA dari peringkat 142 ke 139 dunia.

Mengutip dari laman football-ranking.com, Timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan 14,67 poin jika kembali menang atas Timnas Vietnam. Tambahan itu membuat perolehan angka skuad Garuda di ranking FIFA menjadi 1,103.60 angka dan berpotensi melonjak posisinya dari peringkat 139 ke 133 dunia. Lantas, negara mana saja yang bakal digeser Timnas Indonesia?

Berikut 6 negara yang disalip Timnas Indonesia di ranking FIFA April 2024 jika menang atas Timnas Vietnam di Hanoi:

6. Kuwait (138 Dunia)

Timnas Kuwait

Kuwait yang kini menempati peringkat 138 dunia dengan 1,089.69 angka, berpotensi kembali kehilangan poin minggu depan. Sebab, mereka akan menjamu juara Piala Asia 2023, Qatar, di lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Sebelumnya pada Jumat 22 Maret 2024 dini hari WIB, Kuwait kalah 0-3 dari Qatar. Hasil itu membuat Kuwait kehilangan 4,36 poin poin dan turun satu tingkat dari peringkat 139 ke 138 dunia.

5. Lithuania (137 Dunia)

Timnas Lithuania

Lithunia sempat disalip Timnas Indonesia setelah menang atas Timnas Vietnam. Namun, Lithuania kembali menyalip skuad asuhan Shin Tae-yong setelah menang 1-0 atas Gibraltar di matchday pertama UEFA Nations League D 2024-2025, Jumat 22 Maret 2024 dini hari WIB.

Selanjutnya, Lithuania gantian menjamu Gibraltar. Diprediksi, mereka akan menang dan mendapatkan tambahan 4,20 poin di ranking FIFA. Namun, tambahan perolehan itu hanya membuat poin mereka menjadi 1,095.00 angka, kalah jauh dari Timnas Indonesia jika menang atas Vietnam di Hanoi (1,103.60 angka).

Halaman:
1 2 3
      
