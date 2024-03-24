Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Vietnam Hadapi Timnas Indonesia, Philippe Troussier Diminta Cari Cara Antisipasi Lemparan Jarak Jauh Pratama Arhan

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |03:38 WIB
Timnas Vietnam akan menjamu Timnas Indonesia di My Dinh Stadium pada Selasa 26 Maret 2024 (Foto: VFF)
A
A
A

HANOI - Timnas Vietnam akan gantian menjamu Timnas Indonesia pada laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kedua tim akan berhadapan di Stadion My Dinh pada Selas 26 Maret 2024 malam WIB.

Jelang laga tersebut, Philippe Troussier diminta lebih mematangkan strategi untuk Timnas Vietnam. Terutama untuk mengantisipasi lemparan jarak jauh pemain Timnas Indonesia, Pratama Arhan.

Pendapat itu datang dari salah satu pengamat sepakbola asal Vietnam, Doan Minh Xuong. Menurutnya, Troussier harus punya banyak strategi untuk meredam serangan Skuad Garuda.

"Yang jelas, pelatih Troussier dan asistennya tidak mengambil pelajaran apa pun dari gol yang terjadi di SEA Games. Bahkan dalam gol yang didapatkan akibat lemparan ke dalam oleh Pratama Arhan, kami memiliki Vo Minh Trong dan Phan Tuan Tai," kata Doan Minh Xuong dikutip dari Vn Express

"Saya tidak menyalahkan pemain, mereka hanya korban. Yang membuat kesalahan disini adalah cara perhitungan pelatih. Mengapa mengetahui senjata ampuh lawan adalah bola-bola tinggi dan lemparan ke dalam, namun tetap membiarkan Minh Trong, Tuan Tai, dan Tien Dung bermain bertahan? Mengapa bek berpostur tinggi seperti Thanh Binh, Thanh Chung, dan Van Thanh tidak dimainkan," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
