Kondisi Terkini Rumput Stadion My Dinh Jelang Timnas Indonesia Lawan Timnas Vietnam: Cantik, Cocok untuk Penguasaan Bola!

Kondisi rumput di Stadion My Dinh terlihat cantik jelang laga Timnas Vietnam vs Timnas Indonesia (Foto: Twitter/@VNSportsnews)

HANOI - Kondisi terkini rumput di Stadion My Dinh, Hanoi, sudah diketahui jelang laga Timnas Vietnam vs Timnas Indonesia. Pertandingan itu akan dilaksanakan pada Selasa 26 Maret 2024 pukul 19.30 WIB.

Timnas Indonesia menang 1-0 atas Timnas Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis 21 Maret 2024 malam WIB. Gol tunggal Egy Maulana Vikri (52') sudah cukup untuk menghadirkan tiga poin.

Namun, dalam laga itu, kondisi rumput di SUGBK menjadi sorotan. Sebab, lapangan terlihat compang-camping kendati sudah menjalani perawatan selama sebulan lebih.

Hal itu memunculkan tanya soal kondisi rumput di Stadion My Dinh. Sebab, arena kebanggaan Vietnam itu juga diketahui memiliki lapangan yang kurang baik.

Akan tetapi, kekhawatiran itu tertepis dengan foto yang dibagikan akun Twitter @VNSportsnews. Mereka mengabarkan kondisi rumput Stadion My Dinh sangat cantik.

Bahkan, menurut akun itu, rumput sangat cocok dipakai untuk gaya sepakbola yang menekankan penguasaan bola. Hal itu dimungkinkan setelah tidak adanya event major yang digelar di My Dinh.