Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kondisi Terkini Rumput Stadion My Dinh Jelang Timnas Indonesia Lawan Timnas Vietnam: Cantik, Cocok untuk Penguasaan Bola!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |20:02 WIB
Kondisi Terkini Rumput Stadion My Dinh Jelang Timnas Indonesia Lawan Timnas Vietnam: Cantik, Cocok untuk Penguasaan Bola!
Kondisi rumput di Stadion My Dinh terlihat cantik jelang laga Timnas Vietnam vs Timnas Indonesia (Foto: Twitter/@VNSportsnews)
A
A
A

HANOI - Kondisi terkini rumput di Stadion My Dinh, Hanoi, sudah diketahui jelang laga Timnas Vietnam vs Timnas Indonesia. Pertandingan itu akan dilaksanakan pada Selasa 26 Maret 2024 pukul 19.30 WIB.

Timnas Indonesia menang 1-0 atas Timnas Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis 21 Maret 2024 malam WIB. Gol tunggal Egy Maulana Vikri (52') sudah cukup untuk menghadirkan tiga poin.

Egy Maulana Vikri mencetak gol kemenangan Timnas Indonesia atas Timnas Vietnam (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Namun, dalam laga itu, kondisi rumput di SUGBK menjadi sorotan. Sebab, lapangan terlihat compang-camping kendati sudah menjalani perawatan selama sebulan lebih.

Hal itu memunculkan tanya soal kondisi rumput di Stadion My Dinh. Sebab, arena kebanggaan Vietnam itu juga diketahui memiliki lapangan yang kurang baik.

Akan tetapi, kekhawatiran itu tertepis dengan foto yang dibagikan akun Twitter @VNSportsnews. Mereka mengabarkan kondisi rumput Stadion My Dinh sangat cantik.

Bahkan, menurut akun itu, rumput sangat cocok dipakai untuk gaya sepakbola yang menekankan penguasaan bola. Hal itu dimungkinkan setelah tidak adanya event major yang digelar di My Dinh.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189977/shin_tae_yong_mengirim_pesan_kepada_awak_timnas_indonesia_yang_dipastikan_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-7Nx3_large.jpg
Sedih Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Harus Kerja Lebih Keras Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189925/shin_tae_yong_mengaku_ada_beberapa_pemain_timnas_indonesia_curhat_kepadanya_usai_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-ck9P_large.jpg
Pemain Curhat Usai Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Bisa Lolos jika Kita Masih Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189477/kevin_diks_kembali_mengenang_kegagalan_timnas_indonesia_melaju_ke_putaran_final_piala_dunia_2026-zmMI_large.jpg
Kevin Diks Kenang Kegagalan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026: Benar-Benar Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/03/51/1662407/mees-hilgers-resmi-gabung-agensi-kelas-dunia-siap-pindah-klub-tdx.webp
Mees Hilgers Resmi Gabung Agensi Kelas Dunia, Siap Pindah Klub?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/04/jay_idzes.jpg
Pelatih Sassuolo Pasang Alarm! Jay Idzes Dkk Diminta Waspada Senjata Rahasia Parma
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement