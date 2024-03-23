3 Amunisi Baru Timnas Indonesia di Laga Kontra Timnas Vietnam di Hanoi, Nomor 1 Ernando Ari!

Ernando Ari, 1 dari 3 amunisi baru Timnas Indonesia di laga kontra Timnas Vietnam di Hanoi. (Foto: REUTERS)

SEBANYAK 3 amunisi baru Timnas Indonesia di laga kontra Timnas Vietnam di Hanoi akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Vietnam di matchday keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 26 Maret 2024 pukul 19.00 WIB.

Jelang laga ini, Timnas Indonesia diserang kendala. Sebanyak lima pemain dikabarkan terkena demam, yakni Ivar Jenner, Rafael Struick, Nadeo Argawinata, Muhammad Riyandi, dan Sandy Walsh.

(Nadeo Argawinata absen di laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam karena cedera. (Foto: PSSI)

Kabarnya, nama-nama di atas plus Pratama Arhan pun tidak ikut rombongan Timnas Indonesia yang terbang ke Vietnam pada Sabtu, (23/3/2024) pagi WIB. Namun, berhubung masih hari Sabtu, masih ada waktu bagi Sandy Walsh dan kawan-kawan untuk memulihkan kondisinya, sehingga fit untuk laga di Hanoi.

Meski begitu, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong sudah memiliki rencana. Ia memanggil satu pemain baru sehingga tercatat ada tiga amunisi anyar yang dipersiapkan. Siapa saja?

Berikut 3 amunisi baru Timnas Indonesia di laga kontra Timnas Vietnam di Hanoi:

3. Ragnar Oratmangoen (Fortuna Sittard)

(Ragnar Oratmangoen siap debut lawan Vietnam. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Ragnar Oratmangoen kabarnya sudah kelar menjalani proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Karena itu, pemain milik Fortuna Sittard ini dapat menjalani debut bersama Timnas Indonesia di laga kontra Vietnam.

Kehadiran Ragnar Oratmangoen diharapkan dapat menambah daya dobrak skuad Garuda. Belum bagusnya performa Rafael Struick dapat digantikan Ragnar Oratmangoen.