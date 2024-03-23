5 Pemain Timnas Indonesia yang Siap Menggila di Laga Kontra Timnas Vietnam di Hanoi, Nomor 1 Penggawa Naturalisasi Anyar!

BERIKUT lima pemain Timnas Indonesia yang siap menggila di laga kontra Timnas Vietnam di Hanoi. Penampilan mereka begitu ditunggu-ditunggu pada Selasa 26 Maret 2024 pukul 19.30 WIB, di Stadion My Dinh.

Laga melawan Vietnam di Hanoi berarti penting bagi skuad Garuda. Datang sebagai tamu, anak asuh Shin Tae-yong tentu ingin mengincar minimal satu poin demi menjaga peluang lolos ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Lalu, siapa saja lima pemain Timnas Indonesia yang siap menggila di laga kontra Timnas Vietnam di Hanoi? Simak ulasan berikut ini.

5 Pemain Timnas Indonesia yang Siap Menggila di Laga Kontra Timnas Vietnam di Hanoi

5. Pratama Arhan





Pemain berposisi bek kiri ini kemungkinan akan kembali diandalkan Shin. Senjata mautnya yakni lemparan ke dalam telah terbukti menjadi awal terciptanya gol pada Kamis 21 Maret 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Akan tetapi, Arhan disebut-sebut sebagai pemain yang dalam kondisi kurang baik dan belum berangkat ke Hanoi. Andai terbang ke Negeri Paman Ho, pemain FC Suwon itu akan kembali menggila.

4. Asnawi Mangkualam

Absen di laga pertama membuat pemain Port FC ini pasti penasaran untuk tampil apik. Asnawi hampir pasti turun di pos bek kanan mengingat dirinya merupakan andalan Shin.

BACA JUGA: Momen Jurnalis Vietnam Kagumi Perempuan Cantik Indonesia saat Liput Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam

Lagipula, pemain kelahiran Makassar ini adalah pahlawan Indonesia saat mengalahkan Vietnam 1-0 di Piala Asia 2023. Patut dinanti apakah Asnawi benar-benar menggila atau tidak.