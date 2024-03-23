Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Momen Jurnalis Vietnam Kagumi Perempuan Cantik Indonesia saat Liput Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |18:26 WIB
Momen Jurnalis Vietnam Kagumi Perempuan Cantik Indonesia saat Liput Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam
Momen jurnali Vietnam kagumi perempuan cantik Indonesia. (Foto: TikTok/Sao The Thao)
A
A
A

MOMEN jurnalis Vietnam dari media Vietnam, Sao The Thao, mengagumi perempuan cantik Indonesia saat meliput laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam akan diulas Okezone. Sekira 30 jurnalis Vietnam hadir ke Tanah Air untuk meliput laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di matchday ketiga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 21 Maret 2024 malam WIB.

Tak sekadar meliput, sejumlah aktivitas lain dilakukan jurnalis Negeri Paman Ho. Pada Rabu 20 Maret 2024 malam WIB, mereka sempat menjalani laga uji coba dengan PSSI Pers. Hasilnya, mereka menang dengan skor 1-0.

Di hari pertandingan, salah satu jurnalis Sao The Thao membuat “aksi genit”. Jurnalis ini menyorot salah satu jurnalis perempuan Indonesia.

Hal itu terlihat dalam unggahan Sao The Thao di akun TikTok mereka. Akun ini membuat caption emoji “Nyengir”, seakan-seakan kagum dengan perempuan Indonesia yang diketahui juga bertugas sebagai jurnalis tersebut.

Jurnalis perempuan Indonesia ini terlihat mengenakan rompi warna pink sambil membawa kamera. Hal ini seakan menunjukan sang jurnalis perempuan Indonesia ini bertugas sebagai fotografer. Sekira 34 detik, jurnalis perempuan ini disorot Sao The Thao.

Terlepas dari itu, Timnas Indonesia menang 1-0 atas Timnas Vietnam dalam laga tersebut. Gol tunggal Timnas Indonesia diciptakan Egy Maulana Vikri pada menit 52.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
