Rambut Klimis Jay Idzes Bikin Salfok saat Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam, Netizen: Info Pomade Bang Jay

JAKARTA - Rambut klimis Jay Idzes bikin salfok saat Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam. Netizen lalu bertanya-tanya rahasia di baliknya.

Idzes melakoni debutnya pada laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Bek Venezia FC itu tampil penuh pada pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis 21 Maret 2024 malam WIB.

Aksi-aksinya di lini belakang skuad Garuda mencuri perhatian sepanjang 90 menit. Ketenangannya dalam situasi satu lawan satu di menit-menit akhir juga menuai pujian.

Namun, ada lagi yang membuat warganet salah fokus dengan Idzes. Rambut sang pemain terlihat klimis sepanjang 90 menit dan menjadi perbincangan di media sosial!

"Info pomade bang Jay," ujar seorang warganet.

"Pomadenya merk apa bang? Diserang sehari semalam tetap rapi saja," ucap netizen lainnya.