Rival Timnas Indonesia di Asia Tenggara Makin Berkembang, Ketum PSSI Erick Thohir Minta Skuad Garuda Tak Boleh Kalah

Ketum PSSI, Erick Thohir berharap Timnas Indonesia terus berkembang agar tak kalah dengan rival-rival di Asia Tenggara. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir menaydari rival-rival Timnas Indonesia di Asia Tenggara kini makin berkembang menjadi lebih baik. Ia pun berharap skuad Garuda tidak mau kalah dan terus meningkatkan diri sebaik mungkin agar bisa terus bersaing.

Pernyataan Erick Thohir tersebut ia ucapkan usai Timnas Indonesia menang atas Vietnam 1-0 dalam lanjutan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2024 Zona Asia, Kamis 21 Maret 2024 lalu. Sejurus dengan itu, tim-tim Asia Tenggara lainnya juga bisa dikatakan meraih hasil positif.

Diantaranya ada Thailand yang berhasil menahan imbang Korea Selatan 1-1 di Grup C, dan Singapura yang memaksa China bermain sama kuat 2-2. Sebab itu, Erick menuturkan Timnas Indonesia tidak boleh terlena dengan kemenangan kontra Vietnam.

“Kita lihat Korea kemarin seri sama Thailand, Singapura seri sama China. Artinya kalau kita juga hanya senang sampai hari ini, ya kita enggak akan terus berkembang,” kata Erick kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Sabtu (23/3/2024).

Lebih lanjut, Erick mengatakan evaluasi harus terus dilakukan meskipun Skuad Garuda meraih kemenangan. Pria berusia 53 tahun itu memberi contoh, Timnas Indonesia harus lebih berani dalam bermain ‘keras’ secara fisik.