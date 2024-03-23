4 Calon Direktur Teknik PSSI Berasal dari Jerman hingga Inggris, Erick Thohir: Kandidat Terbaik yang Bakal Dipilih

JAKARTA – PSSI telah menentukan empat calon untuk mengisi posisi Direktur Teknik (Dirtek), yang menariknya berasal dari empat negara berbeda, yakni Jerman, Belanda, Spanyol, hingga Inggris. Menurut Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, pihaknya akan mencari kandidat terbaik untuk bisa mengisi peran penting dalam proses meningkatkan kualitas sepakbola Indonesia tersebut.

Sebagaimana diketahui, PSSI memang tengah mencari sosok Dirtek baru. Untuk saat ini, posisi tersebut masih dijabat oleh pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri.

PSSI nyatanya tidak ingin asal pilih sosok untuk nantinya mengemban jabatan Dirtek. Erick mengungkapkan bahwa saat ini sedang memilah siapa sosok yang tepat untuk nantinya menjadi Dirtek PSSI.

“Sudah ada 3-4 nama yang masuk. Ada dari Jerman, dari Belanda, dari Spanyol, satu lagi dari Inggris. Saya sedang review siapa yang terbaik,” ucap Erick kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia di Stadion Madya pada Jumat 22 Maret 2024 kemarin.

Erick menjelaskan bahwa ada tiga hal utama yang akan dijalani Dirtek PSSI. Mulai dari meningkatkan kualitas pelatih yang ada saat ini hingga meracik pakem sepak bola Indonesia yang tepat. Oleh karenanya, dia memilah betul-betul empat nama yang sudah dikantonginya itu.

“Karena kembali, fungsinya Dirtek nanti kan ada tiga. Nomor satu, bagaimana memastikan para coach yang sudah ada di Indonesia bisa memastikan dengan review secara independen mereka ada tolak ukur,” tutur Erick.