HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Menang, Pemain Timnas Vietnam Akui Timnya Gagal Antisipasi Lemparan Jarak Jauh Pratama Arhan

Rio Eristiawan , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |02:07 WIB
Penggawa Timnas Indonesia, Pratama Arhan (Foto: Instagram/Pratama Arhan)
A
A
A

JAKARTA - Gelandang Vietnam, Nguyen Thai Son mengaku kecewa timnya gagal mengantisipasi lemparan jarak jauh Pratama Arhan. Ia pun bertekad membawa The Goldens Stars -julukan Timnas Vietnam- meraih kemenangan untuk menjaga asa lolos ke putaran selanjutnya.

Vietnam harus menelan kekalahan 0-1 dari Timnas Indonesia di laga ketiga putaran kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis (21/3/2024) malam WIB.

 

Egy Maulana Vikri (52')menjadi pahlawan kemenangan Skuad Garuda, setelah menjebol gawang Filip Nguyen. Pemain berusia 23 tahun itu sukses memanfaatkan kesalahan fatal Vo Minh Trong dalam mengantisipasi lemparan jarak jauh Pratama Arhan.

Kekalahan dari Timnas Indonesia pun membuat Vietnam harus turun ke posisi ketiga klasemen dengan tiga poin. Sedangkan, Skuad Garuda naik ke peringkat kedua usai mengumpulkan empat angka.

 BACA JUGA:

Sementara selepas pertandingan, Nguyen Thai Son mengaku kecewa Vietnam tak mendapatkan hasil yang diinginkan. Selain itu, ia menilai The Golden Stars sudah melakukan persiapan matang untuk mengantisipasi lemparan jarak jauh Pratama Arhan.

“Saya sangat sedih tim tidak mendapatkan hasil seperti yang diharapkan. Seluruh tim mempersiapkan diri dengan sangat matang untuk lemparan ke dalam, tetapi situasinya terjadi dengan cepat," kata Nguyen Thai Son dikutip dari Soha, Jumat (22/3/2024).

Halaman: 1 2
1 2
      
