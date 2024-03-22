Jay Idzes Beri Pelukan Hangat ke Justin Hubner yang Menangis Usai Timnas Indonesia Tumbangkan Timnas Vietnam di SUGBK

JAKARTA - Jay Idzes beri pelukan hangat ke Justin Hubner yang menangis usai Timnas Indonesia tumbangkan Timnas Vietnam di SUGBK menjadi perhatian warganet. Sebab, momen itu sungguh mengharukan.

Idzes dan Hubner tampil 90 menit pada matchday tiga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia tersebut. Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam itu berakhir dengan skor 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis 21 Maret 2024 malam WIB.

Pemandangan menarik terjadi usai pertandingan. Hubner terlihat menangis di pinggir lapangan saat menyapa suporter.

Rupanya, bek Cerezo Osaka itu tersentuh melihat seorang suporter yang membawa spanduk bergambar Noah Gesser. Ia mengambil barang tersebut dan menempelkannya di punggung.

Gesser sendiri merupakan salah satu sahabatnya. Pemain Ajax Amsterdam itu sangat ingin membela Timnas Indonesia dan bersedia menjalani proses naturalisasi bersama kedua sahabatnya, yakni Hubner dan Ivar Jenner.

Akan tetapi, Gesser meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil pada 2021. Peristiwa itu semakin menguatakan tekad Hubner dan Ivar untuk menjalani proses naturalisasi menjadi WNI dan membela Timnas Indonesia.