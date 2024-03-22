Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dibentak Justin Hubner, Pemain Timnas Vietnam Pham Xuanh Manh Langsung Jiper!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |10:13 WIB
Dibentak Justin Hubner, Pemain Timnas Vietnam Pham Xuanh Manh Langsung Jiper!
Momen Justin Hubner bikin jiper pemain Timnas Vietnam. (Foto: TikTok/@daily.story_id)
A
A
A

DIBENTAK Justin Hubner, pemain Timnas Vietnam Pham Xuanh Manh langsung jiper! Justin Hubner tampil luar biasa saat Timnas Indonesia menang 1-0 atas Timnas Vietnam di matchday ketiga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 21 Maret 2024 malam WIB.

Mentas sebagai bek tengah sebelah kiri, Justin Hubner tak pernah mengizinkan para pemain Timnas Vietnam melewatinya. Salah satu momen epic terjadi ketika Justin Hubner bersingunggan dengan fullback kanan Timnas Vietnam, Pham Xuan Manh.

Momen Justin Hubner bentak Pham Xuan Manh. (Foto: @TikTok/@daily.story_id)

Setelah kontak fisik dengan pemain Ha Noi FC itu, Justin Hubner terus-menerus menatap sang lawan sambil mengucapkan sumpah serapah. Tak hanya menatap dan mengucapkan sumpah serapah, Justin Hubner juga mendorong Pham Xuan Manh!

Lantas, apa respons Pham Xuan Manh yang berusia 28 tahun? Pemain bernomor punggung 7 itu hanya diam seribu bahasa. Jangankan memberi respons, menatap mata Justin Hubner saja Pham Xuan Manh tak berani melakukannya.

Kehadiran Justin Hubner di lini pertahanan Timnas Indonesia memang memberikan perbedaan. Dari enam caps bersama Timnas Indonesia, tiga laga di antaranya dijalankan Justin Hubner sebagai bek tengah sebelah kiri.

Hasilnya, Timnas Indonesia dua kali menang dan sekali kalah. Dua kemenangan itu dicetak saat Timnas Indonesia menang 1-0 atas Timnas Vietnam di Piala Asia 2023 dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Halaman:
1 2
      
