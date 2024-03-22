Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Panik Takut Bencana di My Dinh Terulang Lagi: Timnas Indonesia Menang 3-0 atas Timnas Vietnam!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |09:40 WIB
Media Vietnam Panik Takut Bencana di My Dinh Terulang Lagi: Timnas Indonesia Menang 3-0 atas Timnas Vietnam!
Media Vietnam, Soha.vn, takut Timnas Vietnam kalah 0-3 dari Timnas Indonesia di Stadion My Dinh. (Foto: Aldi Chandra/MPI)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Soha,vn, panik takut bencana 20 tahun lalu terulang lagi. Bencana yang dimaksud adalah melihat Timnas Vietnam kalah 0-3 dari Timnas Indonesia di Stadion My Dinh layaknya di fase grup Piala AFF 2004!

Semalam, Timnas Indonesia menang 1-0 atas Timnas Vietnam di matchday ketiga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Gol kemenangan skuad Garuda diciptakan Egy Maulana Vikri pada menit 52.

Egy bikin Timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

(Egy bikin Timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia naik ke urutan dua klasemen Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan empat angka. Timnas Indonesia terpaut lima angka dari Irak di puncak klasemen.

Sementara itu, Timnas Vietnam turun ke posisi tiga dengan tiga angka dan Filipina di posisi juru kunci dengan satu poin. Nantinya, hanya juara dan runner-up grup yang diizinkan lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Bagi Timnas Vietnam, hasil ini masuk kategori darurat bagi mereka. Sebab, Timnas Vietnam selalu kalah dalam enam laga terakhir di semua ajang, termasuk dua kali tumbang dari Timnas Indonesia.

Rentetan hasil buruk ini mebuat Soha.vn pesimistis Timnas Vietnam dapat menang saat gantian menjamu Timnas Indonesia di matchday keempat Grup F Kualifikasi Piala Duna 2026 zona Asia pada Selasa, 26 Maret 2024 malam WIB.

