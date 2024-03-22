Hasil Timnas Indonesia U-20 vs Timnas China U-20 di Laga Uji Coba: Berakhir 1-1, Penalti Figo Dennis Selamatkan Garuda Nusantara

JAKARTA - Hasil Timnas Indonesia U-20 vs Timnas China U-20 sudah diketahui. Laga di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat (22/3/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-1.

China unggul lebih dulu unggul lewat gol yang dicetak Peng Xiao di menit ke-15. Anak asuh Indra Sjafri menyamakan skor di menit akhir lewat penalti Figo Dennis (90+'2).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua kesebelasan bermain hati-hati di awal laga. Peluang didapat Indonesia menit keempat lewat tendangan bebas Riski Afrisal tetapi masih melambung dari mistar gawang Xie Gongbo. Peluang didapat China tetapi bola bisa dihalau Ikram Al Giffari di menit ke-12.

Sejurus kemudian, Arkhan mendapat peluang lewat serangan balik. Sayangnya, tembakan mendatar pemain Persis Solo itu menyamping tipis. China membalas lagi di menit ke-14, tetapi Ikram lagi-lagi bisa menyelamatkan gawangnya. Dari situasi sepak pojok, tim tamu mencetak gol menit 15 lewat sundulan Peng.

Tertinggal, Indonesia coba bangkit. Akan tetapi, Peng lagi-lagi mengancam lewat sundulan di menit ke-28 dari situasi sepak pojok. Tuan rumah membalas lewat tembakan bebas nan spekulatif Riski Afrisal di menit ke-37 yang bisa diamankan kiper Xie.

Peluang didapat lagi di menit ke-40 lewat tembakan jarak jauh Rahmat Syawal. Namun, Xie juga sigap menepis bola. Tidak ada gol tambahan tercipta di sisa waktu. Skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan.

Babak Kedua

Sejumlah pergantian dilakukan di awal babak kedua. Peluang langsung didapat di menit ke-46 lewat tembakan Mufdi Iskandar. Sayangnya, tembakan itu melebar kendati berasal dari kesalahan lini belakang China.

Tim Naga membalas lewat tembakan jarak jauh tetapi juga meleset dari target di menit ke-49. Setelah itu, laga berjalan sedikit datar. Kedua kesebelasan lebih banyak memperebutkan bola di lini tengah.