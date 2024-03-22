Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Indonesia U-20 vs Timnas China U-20: Garuda Nusantara Tertinggal 0-1

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |20:49 WIB
Hasil Timnas Indonesia U-20 vs Timnas China U-20: Garuda Nusantara Tertinggal 0-1
Timnas Indonesia U-20 tertinggal 0-1 dari Timnas China U-20 (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)
A
A
A

JAKARTA - Hasil Timnas Indonesia U-20 vs Timnas China U-20 sudah diketahui hingga menit ke-15. Untuk sementara, laga di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat (22/3/2024) malam WIB itu, menunjukkan skor 1-0 untuk Tim Naga.

Gol dicetak oleh Peng Xiao di menit ke-15 memanfaatkan situasi sepak pojok. Timnas Indonesia U-20 diharapkan bisa bangkit.

Timnas Indonesia U-20 berlatih di Lapangan B (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)

Jalannya Pertandingan

Kedua kesebelasan bermain hati-hati di awal laga. Peluang didapat Indonesia menit keempat lewat tendangan bebas Riski Afrisal tetapi masih melambung dari mistar gawang Xie Gongbo. Peluang didapat China tetapi bola bisa dihalau Ikram Al Giffari di menit ke-12.

Sejurus kemudian, Arkhan mendapat peluang lewat serangan balik. Sayangnya, tembakan mendatar pemain Persis Solo itu menyamping tipis. China membalas lagi di menit ke-14, tetapi Ikram lagi-lagi bisa menyelamatkan gawangnya. Dari situasi sepak pojok, tim tamu mencetak gol menit 15 lewat sundulan Peng.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3193022/tantangan_mengikuti_seleksi_timnas_indonesia_u_20_sungguh_tidak_mudah-arij_large.jpg
Peserta Ungkap Tantangan Seleksi Timnas Indonesia U-20 Asuhan Nova Arianto: Banyak Pemain Berkualitas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3193016/nova_arianto_menyiapkan_timnas_indonesia_u_20_untuk_regenerasi-s7LE_large.jpg
Nova Arianto Siapkan Skuadnya Jadi Regenerasi Timnas Indonesia, Singgung soal Kemauan Berprogres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3193013/nova_arianto_meminta_peserta_seleksi_timnas_indonesia_u_20_menunjukkan_kemampuan_terbaik-jvMd_large.jpg
Gelar Seleksi Timnas Indonesia U-20, Nova Arianto Minta Pemain Tunjukkan Versi Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3193050/reno_salampessy-c9np_large.jpg
Kisah Perjuangan Reno Salampessy, Talenta Persipura Jayapura yang Bertekad Tembus Skuad Timnas Indonesia U-20
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2026/01/01/49/1662055/kalender-balap-motogp-2026-marc-marquez-cs-balapan-di-mandalika-oktober-gbb.jpg
Kalender Balap MotoGP 2026: Marc Marquez Cs Balapan di Mandalika Oktober
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/28/christopher_nkunku_merayakan_golnya_saat_ac_milan.jpg
AC Milan Sudah Dapat Striker, Tapi Masih Punya PR Besar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement