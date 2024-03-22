Hasil Timnas Indonesia U-20 vs Timnas China U-20: Garuda Nusantara Tertinggal 0-1

JAKARTA - Hasil Timnas Indonesia U-20 vs Timnas China U-20 sudah diketahui hingga menit ke-15. Untuk sementara, laga di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat (22/3/2024) malam WIB itu, menunjukkan skor 1-0 untuk Tim Naga.

Gol dicetak oleh Peng Xiao di menit ke-15 memanfaatkan situasi sepak pojok. Timnas Indonesia U-20 diharapkan bisa bangkit.

Jalannya Pertandingan

Kedua kesebelasan bermain hati-hati di awal laga. Peluang didapat Indonesia menit keempat lewat tendangan bebas Riski Afrisal tetapi masih melambung dari mistar gawang Xie Gongbo. Peluang didapat China tetapi bola bisa dihalau Ikram Al Giffari di menit ke-12.

Sejurus kemudian, Arkhan mendapat peluang lewat serangan balik. Sayangnya, tembakan mendatar pemain Persis Solo itu menyamping tipis. China membalas lagi di menit ke-14, tetapi Ikram lagi-lagi bisa menyelamatkan gawangnya. Dari situasi sepak pojok, tim tamu mencetak gol menit 15 lewat sundulan Peng.