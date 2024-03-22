Jadwal Siaran Langsung Timnas Vietnam vs Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Live di RCTI!

Timnas Indonesia saat menjamu Vietnam di SUBGK pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: PSSI)

JADWAL siaran langsung Timnas Vietnam vs Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia bisa Anda lihat di akhir artikel. Pertandingan akan disiarkan secara langsung di RCTI.

Ya, Skuad Garuda akan kembali menghadapi Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kedua tim dijadwalkan saling bentrok di My Dinh National Stadium pada Selasa 26 Maret 2024.

Timnas Indonesia sendiri baru saja meraih kemenangan atas Timnas Vietnam di pertemuan pertama, malam tadi. Pasukan Shin Tae-yong menang tipis 1-0 berkat gol tunggal Egy Maulana Vikri di babak kedua.

Gol Timnas Indonesia berawal dari lemparan kedalam yang dilakukan Pratama Arhan. Bola yang diarahkan ke gawang kemudian bergerak bebas dan berhasil dimanfaatkan Egy MV dengan sontekannya.

Kemenangan 1-0 ini jelas menjadi modal bagus bagi Rizky Ridho dan rekan-rekan. Hasil ini dipastikan membuat para pemain lebih percaya diri untuk mewujudkan ambisi pelatih Shin Tae-yng untuk memutus rekor buruk di markas Timnas Vietnam.

"Tim Indonesia memang tak pernah menang di Hanoi, kalau begitu sekarang saya akan membuktikan bahwa kita akan menang di Hanoi," tegas Shin dalam konferensi pers pascalaga, Kamis (21/3/2024).