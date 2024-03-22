Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Menang 1-0 di GBK, Shin Tae-yong Siap Patahkan Catatan Buruk Timnas Indonesia di Kandang Vietnam

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |05:45 WIB
Menang 1-0 di GBK, Shin Tae-yong Siap Patahkan Catatan Buruk Timnas Indonesia di Kandang Vietnam
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Shin Tae-yong siap menghentikan catatan buruk Timnas Indonesia di kandang Vietnam, My Ding National Stadium, Hanoi. Pelatih asal Korea Selatan itu yakin membawa timnya meraih kemenangan dengan skuad racikannya kali ini.

Timnas Indonesia baru saja mengalahkan Vietnam 1-0 di matchday keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Kamis (21/3/2024) malam WIB.

Gol tunggal Timnas Indonesia dicetak oleh Egy Maulana Vikri (52'). Kemenangan ini membuat Timnas Indonesia menempati posisi kedua klasemen Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Namun, Timnas Indonesia tidak boleh terlena dengan kemenangan ini. Sebab, lima hari lagi mereka akan bertandang ke My Dinh National Stadium, Hanoi, Vietnam pada 26 Maret 2024 mendatang.

Timnas Indonesia diketahui belum menang dalam 19 tahun terakhir di stadion itu. Kemenangan terakhir Skuad Garuda di kandang Vietnam diraih pada 2004 silam.

Kala itu, Timnas Indonesia mampu mempermalukan Vietnam dengan skor 3-0 di Piala AFF 2004. Tak ayal, laga mendatang akan menjadi pembuktian bagi pasukan Shin Tae-yong.

Halaman:
1 2
      
