Debut Manis, Jay Idzes: Adaptasi Jadi Kunci Kemenangan Timnas Indonesia atas Vietnam!

JAKARTA – Bek Timnas Indonesia, Jay Idzes, baru saja mengukir debut manis dengan membawa timnya menang 1-0 atas Timnas Vietnam dalam laga lanjutan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dia pun menyebut kunci sukses kemenangan Timnas Indonesia dalam laga itu adalah adaptasi.

Ya, Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor tipis 1-0 dalam. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Kamis 21 Maret 2024 malam WIB.

Gol tunggal Timnas Indonesia dicatatkan oleh tendangan jarak dekat Egy Maulana Vikri (52’). Dengan kemenangan ini, Timnas Indonesia naik ke posisi kedua klasemen sementara Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Selepas pertandingan, Jay Idzes mengatakan kunci kemenangan Timnas Indonesia adalah adaptasi permainan. Pada babak pertama, pemain Venezia itu memang mengakui Timnas Indonesia sedikit kesulitan menghadapi Vietnam.

“Ya pada babak pertama kami harus sedikit beradaptasi dengan gaya permainan dan juga karena beberapa di antara kami baru pertama kali bermain di stadion ini, jadi kami juga harus sedikit beradaptasi,” kata Jay Idzes dalam konferensi pers pascalaga, Kamis 21 Maret 2024.