Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Debut Manis, Jay Idzes: Adaptasi Jadi Kunci Kemenangan Timnas Indonesia atas Vietnam!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |05:56 WIB
Debut Manis, Jay Idzes: Adaptasi Jadi Kunci Kemenangan Timnas Indonesia atas Vietnam!
Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Bek Timnas Indonesia, Jay Idzes, baru saja mengukir debut manis dengan membawa timnya menang 1-0 atas Timnas Vietnam dalam laga lanjutan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dia pun menyebut kunci sukses kemenangan Timnas Indonesia dalam laga itu adalah adaptasi.

Ya, Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor tipis 1-0 dalam. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Kamis 21 Maret 2024 malam WIB.

Jay Idzes

Gol tunggal Timnas Indonesia dicatatkan oleh tendangan jarak dekat Egy Maulana Vikri (52’). Dengan kemenangan ini, Timnas Indonesia naik ke posisi kedua klasemen sementara Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Selepas pertandingan, Jay Idzes mengatakan kunci kemenangan Timnas Indonesia adalah adaptasi permainan. Pada babak pertama, pemain Venezia itu memang mengakui Timnas Indonesia sedikit kesulitan menghadapi Vietnam.

“Ya pada babak pertama kami harus sedikit beradaptasi dengan gaya permainan dan juga karena beberapa di antara kami baru pertama kali bermain di stadion ini, jadi kami juga harus sedikit beradaptasi,” kata Jay Idzes dalam konferensi pers pascalaga, Kamis 21 Maret 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3193092/jay_idzes_bersama_emil_audero-SDBj_large.jpg
3 Pemain Timnas Indonesia Masuk Starting XI Versi Goalpost Asia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3193077/jens_raven-FEw3_large.jpg
Tahun 2025 Tak Berjalan Manis, Jens Raven Siap Belajar dari Kegagalan demi Bangkit di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3193064/john_herdman-49Bq_large.jpg
John Herdman Panggil Pemain Naturalisasi Tambahan Seharga Rp392 Miliar?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3192962/simak_jadwal_lengkap_timnas_indonesia_di_2026-SRA9_large.jpg
Jadwal Lengkap Timnas Indonesia di 2026: FIFA Series hingga Piala AFF!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/31/49/1661627/andres-iniesta-doakan-marc-marquez-segera-pulih-dari-cedera-vie.webp
Andres Iniesta Doakan Marc Marquez Segera Pulih dari Cedera
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2022/09/07/alexis_saelemaekers.jpg
AC Milan Berburu Pelapis Alexis Saelemaekers, Ini Kandidatnya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement