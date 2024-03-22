Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Reaksi Jay Idzes Usai Debut Manis hingga Banjir Pujian di Laga Timnas Indonesia vs Vietnam: Saya Sangat Emosional!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |03:32 WIB
Reaksi Jay Idzes Usai Debut Manis hingga Banjir Pujian di Laga Timnas Indonesia vs Vietnam: Saya Sangat Emosional!
Jay Idzes usai laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: Andika Rachmansyah/MNC Portal Indonesia)
JAKARTA – Bek naturalisasi anyar Timnas Indonesia, Jay Idzes, bereaksi usai ukir debut manis hingga banjir pujian di laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam dalam lanjutan Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dia mengaku merasa sangat emosional dalam laga itu.

Ya, duel Timnas Indonesia vs Vietnam yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis 21 Maret 2024 malam WIB menjadi laga spesial bagi Jay Idzes. Sebab, dia menjalani debut membela Timnas Indonesia dalam laga itu.

Jay Idzes

Jay Idzes dimainkan pelatih Timna Indonesia, Shin Tae-yong, sejak awal laga. Bahkan, perannya tak tergantikan karena bisa bermain penuh.

Jay Idzes memang bermain sangat baik. Performanya dalam menjaga lini pertahanan Timnas Indonesia layak diberikan kredit karena sangat solid. Alhasil, dia pun banjir pujian.

Usai laga, Jay Idzes mengaku sangat senang bisa menjalani debut manisnya bersama Timnas Indonesia. Namun, pemain Venezia itu pun tak ingin larut dalam kemenangan tersebut dan langsung menatap laga berikutnya.

“Ya sangat baik, saya sangat senang meraih kemenangan di pertandingan pertama saya. Jadi sekarang waktunya untuk melanjutkannya,” kata Jay Idzes kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia usai laga pada Kamis 21 Maret 2024.

Jay Idzes juga mengakui bahwa dirinya sangat emosional karena mampu membawa Timnas Indonesia menang pada laga debutnya. Dia turut mengapresiasi para pendukung Skuad Garuda yang telah memberikan dukungan penuh sepanjang laga.

“Tentu saja iya, sangat emosional. Kami sangat merasakan dukungan dari pendukung dan kami sangat mengapresiasinya,” papar pemain kelahiran Belanda itu.

Telusuri berita bola lainnya
