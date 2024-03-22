Philippe Troussier Sebut Gol Egy Maulana Vikri Bikin Frustrasi Pemain Timnas Vietnam hingga Kalah 0-1 dari Timnas Indonesia

Egy Maulana Vikri di laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)

JAKARTA – Pelatih Timnas Vietnam, Philippe Troussier, beberkan penyebab kekalahan timnya dari Timnas Indonesia dalam lanjutan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dia menyebut gol Egy Maulana Vikri sudah membuat pemain Timnas Vietnam frustrasi.

Troussier mengatakan timnya kalah karena gol keberuntungan dari Timnas Indonesia. Namun menurutnya, The Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam- memang kesulitan mengantisipasi datangnya gol tersebut.

“Jenis laga seperti ini, gol pertama akan jadi keberuntungan bagi yang mencetaknya, dan gol ini datang dari sebuah situasi berbau ketidaksiapan dari kami, karena itu bukan hasil dari strategi,” ujar Troussier dalam konferensi pers pascalaga, Kamis 21 Maret 2024.

“Kami tahu bahwa bola itu akan datang, tapi ketika waktunya tiba, kami tak bisa melakukan apa-apa,” sambungnya.

Troussier mengatakan gol tersebut langsung berdampak pada permainan Timnas Vietnam. Pelatih berpaspor Prancis tersebut mengakui Timnas Vietnam frustrasi dan sulit untuk mengembangkan strategi.

“Akhirnya kami kebobolan di awal babak kedua, dan laga jadi tidak sama lagi bagi kami, segalanya jadi lebih sulit bagi kami, kami harus berusaha lebih dan menerapkan strategi baru, dan bisa dilihat kami frustasi juga, pemain kami kehilangan semangat dan kami akhirnya kalah,” jelas Troussier.