Hasil Lengkap Matchday Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Semalam: Timnas Indonesia Menang 1-0 atas Vietnam, Malaysia Tumbang!

Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)

HASIL lengkap matchday ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia semalam akan diulas dalam artikel ini. Timnas Indonesia sendiri sukses meraih hasil manis usai mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0. Tetapi, nasib berbeda dialami Timnas Malaysia yang harus tumbang 0-2.

Ya, gelaran Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia berlanjut. Semalam, ada sederet laga seru yang tersaji dari Grup A hingga I.

Di Grup A, juara Piala Asia 2023, yakni Timnas Qatar, sukses membantai Kuwait dengan skor 3-0. Tetapi, Afghanistan justru gagal merebut poin penuh kala menjamu India di Stadion Damac, pada Jumat (22/3/2024) dini hari WIB. Laga berakhir dengan skor 0-0.

Beralih ke Grup B, ada dua pertandingan seru juga yang tersaji, yakni mempertemukan Jepang vs Korea Utara dan juga Myanmar melawan Suriah. Jepang sendiri sukses menang lewat gol tunggal Ao Tanaka pada menit ke-2.

Kemenangan ini membuat Jepang makin kukuh menempati puncak klasemen sementara Grup B. Mereka total mengemas 9 poin usai menyapu bersih kemenangan di 3 laga yang telah dijalani.

Lalu, di Grup C, Korea Selatan dihadapkan duel sengit kala menjamu Thailand di Seoul World Cup Stadium, pada Kamis 21 Maret 2024 malam WIB. Son Heung-min cs ditahan Thailand dengan skor 1-1.

Meski hanya merebut 1 poin, Korea Selatan tetap bisa memimpin dengan nyaman klasemen sementara Grup C. Mereka unggul 3 poin dari Thailand yang mengekor di posisi kedua.

Lalu, di Grup D, tren posisif Timnas Malaysia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sejauh ini harus terhenti. Usai sukses menang di dua laga awal, Malaysia tumbang di tangan Oman semalam dengan skor 0-2. Alhasil, Malaysia kini menduduki posisi ketiga di klasemen sementara Grup D saat ini.

Pada Grup E, Timnas Iran sukses berpesta gol saat menjamu Turkmenistan di Stadion Azadi. Laga berakhir dengan kemenangan besar 5-0.

Lalu di Grup F, Timnas Indonesia akhirnya sukses meraih kemenangan perdananya di Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pasukan Shin Tae-yong sukses menang 1-0 atas Vietnam.

Berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Kamis 21 Maret 2024 malam WIB, gol tunggal Timnas Indonesia tercipta di babak kedua lewat aksi Egy Maulana Vikri. Hasil ini membuat Timnas Indonesia langsung melejit ke posisi dua pada klasemen sementara Grup F dengan 4 poin.

Timnas Indonesia terpaut 5 angka dari Irak yang masih kukuh di puncak klasemen. Irak sendiri berhasil melanjutkan tren positifnya dengan meraih kemenangan lagi. Kali ini, mereka melibas Filipina dengan skor 1-0.