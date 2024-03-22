Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Ungkap Penyebab Performa Timnas Indonesia Menurun Lawan Vietnam di SUGBK: Kurang Waktu Persiapan

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |04:16 WIB
Shin Tae-yong Ungkap Penyebab Performa Timnas Indonesia Menurun Lawan Vietnam di SUGBK: Kurang Waktu Persiapan
Shin Tae-yong kala mendampingi Timnas Indonesia berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

PENYEBAB performa Timnas Indonesia menurun saat lawan Timnas Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia terungkap. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sebut kurang waktu persiapan jadi penyebab utamanya.

Ya, Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor tipis 1-0 dalam lanjutan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Kamis 21 Maret 2024 malam WIB.

Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam

Gol tunggal Timnas Indonesia tercipta lewat tendangan jarak dekat Egy Maulana Vikri (52’). Dengan kemenangan ini, Timnas Indonesia naik ke posisi kedua klasemen sementara Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Walaupun berhasil meraih kemenangan, performa Timnas Indonesia disebut sedikit menurun ketimbang saat melawan Vietnam di laga sebelumnya. Hal ini terlihat dari penampilan Marselini Ferdinan di babak pertama. Skuad Garuda disebut kesulitan mengembangkan permainan.

Menanggapi hal ini, Shin Tae-yong mengatakan Timnas Indonesia kurang persiapan untuk pertandingan melawan Vietnam di SUGBK ini. Diketahui, Skuad Garuda memang hanya memiliki waktu tiga hari latihan sebelum meraih kemenangan atas Vietnam.

Halaman:
1 2
      
