Pesan Erick Thohir Usai Timnas Indonesia Menang 1-0 atas Vietnam di SUGBK: Semoga Pemain Tetap Konsisten, Tak Lengah di Vietnam

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, langsung bereaksi atas kemenangan Timnas Indonesia 1-0 dari Timnas Vietnam di matchday ketiga Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dia langsung meminta para pemain Timnas Indonesia langsung menjaga fokusnya ke laga selanjutnya.

Ya, Timnas Indonesia akhirnya mampu memetik kemenangan pertama di ajang Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dalam pertandingan ketiga Grup F yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Kamis (21/4/2024) malam WIB itu, Timnas Indonesia menang 1-0.

(Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam. Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)

Gol semata wayang Timnas Indonesia ke gawang Vietnam dicetak Egy Maulana Vikri. Dia sukses memanfaatkan umpan ciamik dari lemparan ke dalam Pratama Arhan pada menit ke-52.

Dengan hasil ini, Timnas Indonesia kini melesat ke peringkat kedua klasemen kedua sementara Grup F. Dengan tambahan tiga poin ini, tim asuhan Shin Tae-yong kini mengoleksi nilai empat dari tiga laga. Timnnas Indonesia hanya selisih dua poin dengan Irak yang memimpin klasemen, tapi baru memainkan dua laga.

Sedangkan Vietnam, mereka turun satu peringkat ke posisi ketiga dengan nilai tiga dari tiga kali pertandingan. Lalu, Filipina bergeser ke posisi empat dengan nilai satu dari dua pertandingan yang telah dimainkan.

Erick Thohir mengapresiasi penampilan Timnas Indonesia yang bermain luar biasa dalam pertandingan yang di dukungan penuh hampir 80 ribu penonton yang memadati stadion kebanggaan bangsa Indonesia SUGBK Senayan Jakarta.

"Alhamdulillah, akhirnya kita memenangkan laga melawan Vietnam. Apresiasi kepada penampilan pemain yang tampil disiplin dalam pertandingan ini. Terima kasih juga penonton yang sudah datang langsung, maupun yang menyaksikan dari layar kaca serta doanya untuk kemenangan Timnas," ujar Erick Thohir, sebagaimana rilis yang diterima Okezone, Kamis (21/3/2024).