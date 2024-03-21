Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Menang 1-0 atas Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Melesat Drastis!

UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia setelah menang 1-0 atas Timnas Vietnam di matchday ketiga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Timnas Indonesia menjalani laga yang tidak mudah kontra Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam- di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis (21/3/2024) malam WIB.

Di 45 menit pertama, skuad asuhan Shin Tae-yong lebih banyak ditekan. Beruntung hingga babak pertama usai, skor masih sama kuat 0-0.

Kemudian di awal babak kedua, sejumlah pemain dimasukkan. Pratama Arhan, Sandy Walsh hingga Egy Maulana Vikri diberi kesempatan bermain oleh Shin Tae-yong.

Hasilnya di menit 52, Timnas Indonesia membuka keunggulan lewat sepakan kaki kiri Egy Maulana Vikri. Memanfaatkan lemparan jauh Pratama Arhan, bek Timnas Vietnam melakukan kesalahan kontrol. Alhasil, bola liar kemudian dimanfaatkan Egy Maulana Vikri.

Setelah gol Egy Maulana Vikri, kepercayaan diri skuad Garuda meningkat. Singkatnya hingga akhir, laga Timnas Indonesia menang 1-0 atas Timnas Vietnam.

Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia naik ke peringkat dua klasemen Grup F dengan empat angka, unggul satu poin dari Timnas Vietnam di posisi tiga. Sementara dengan Irak di puncak klasemen, Timnas Indonesia tertinggal dua angka, namun dengan catatan Irak baru melakoni dua laga.