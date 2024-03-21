Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Rumput SUGBK Disorot Negatif di Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam: Kenapa Enggak Main di Stadion Lain?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |22:00 WIB
Rumput SUGBK Disorot Negatif di Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam: Kenapa Enggak Main di Stadion Lain?
Kondisi rumput SUGBK jadi sorotan di laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam. (Foto: Aldi Chandra/MPI)
A
A
A

RUMPUT Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) disorot negatif oleh pencinta sepakbola Tanah Air saat menggelar laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam, Kamis (21/3/2024) malam WIB. Banyak netizen yang bertanya, kenapa laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam tidak digelar di stadion yang lebih layak.

Timnas Indonesia menjalani laga yang tidak mudah kontra Timnas Vietnam. Di 45 menit babak pertama, skor masih sama kuat 0-0.

SUGBK jadi sorotan di laaga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam. (Foto; Aldi Chandra/MPI)

(Foto; Aldi Chandra/MPI)

Saat itu, Marselino Ferdinan dan kawan-kawan kesulitan mengembangkan permainan. Faktor rumput disinyalir juga menjadi alasan kenapa aliran bola tidak berjalan maksimal.

“Lapangan jelek sekali rumputnya. Kenapa tidak main di Gelora Bung Tomo atau stadion lain yang lebih layak,” tulis netizen dengan akun Edy tansah.

“Rumput GBK banyak enggak rata, enggak enak dilihatnya,: sambung akun Danus lalu.

“Terlalu memaksa main di GBK,” tegas akun Ednic Nicolaas.

Halaman:
1 2
      
