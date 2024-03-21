Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam: Masuk Menit 30, Skor Masih 0-0

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |21:05 WIB
Hasil Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam: Masuk Menit 30, Skor Masih 0-0
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

HASIL Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam akan diulas dalam artikel ini. Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- kini masih ditahan imbang 0-0 hingga laga masuk menit ke-30.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam tersaji dalam matchday ketiga Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Kamis (21/3/2024) mulai pukul 20.30 WIB.

Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam

Ya, duel sengit tersaji sejak awal laga. Vietnam sendiri sebenarnya langsung tampil menyerang sejak menit awal. Tetapi, solidnya permainan Jay Idzes cs di lini pertahanan Timnas Indonesia membuat gawang skuad Garuda tak terbobol hingga menit ke-30.

Timnas Indonesia sendiri tak tinggal diam. Hokky Caraka cs terus mencoba membangun serangan. Tetapi sayang, usaha demi usaha yang dilakukan belum berbuah manis. Salah satunya lewak aksi Rafael Struick pada menit ke-29 yang tendangannya masih jatuh tepat di pelukan kiper Vietnam.

Halaman:
1 2
      
