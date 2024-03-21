Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Myanmar vs Timnas Suriah di Kualifikasi Piala Dunia 2026: The Qasioun Eagles Ditahan Tuan Rumah 1-1

Rio Eristiawan , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |20:40 WIB
Hasil Timnas Myanmar vs Timnas Suriah di Kualifikasi Piala Dunia 2026: <i>The Qasioun Eagles</i> Ditahan Tuan Rumah 1-1
Timnas Myanmar menahan Timnas Suriah 1-1 di Kualifikasi Piala Dunia 2026 (Foto: Facebook/Myanmar Football Federation)
A
A
A

YANGON - Hasil Timnas Myanmar vs Timnas Suriah di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sudah diketahui. Pertandingan di Stadion Thuwunna, Yangon, Kamis (21/3/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor

Myanmar lebih dulu unggul melalui Soe Moe Kyaw (35'). Namun, Suriah membalas di paruh kedua lewat gol Alaa Al-Dali (71').

Timnas Myanmar

Jalannya Pertandingan

Myanmar dan Suriah tampak kesulitan untuk membangung serangan hingga laga memasuki menit ke-10. Namun, Suriah perlahan berhasil membaca permainan sempat memberikan ancaman ke lini pertahan Myanmar pada menit ke-19.

Suriah mendapatkan peluang bagus untuk memimpin pada menit ke-22, tetapi kiper Myanmar, Zin Phyo Kyaw mampu menjaga gawangnya dari kemasukan. Myanmar pun sukses memimpin pada menit ke-35 melalui Soe Meo Kyaw usai memaksimalkan umpan Maung Maung Lwin.

Sementara memasuki menit ke-40, Suriah bermain lebih menyerang untuk bisa menyamakan keadaan. Namun, Myanmar mampu mematahkan serangan dan membuat skor masih tetap bertahan.

Sedangkan Myanmar mampu mendominasi laga menjelang babak pertama selesai. Namun, Myanmar gagal menggandakan keunggulan dan membuat skor tetap bertahan 1-0 atas Suriah.

Myanmar langsung bermain menyerang pada awal babak kedua, tetapi Suriah mampu mematahkan serangan dan membuat skor tidak berubah. Sementara memasuki menit ke-55, Suriah perlahan mampu menguasai jalannya pertandingan tetapi masih belum bisa menembus rapatnya pertahan tim tuan rumah.

